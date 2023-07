Martha Higareda se defiende y aclara el porqué Ryan Gosling no la reconoció

Martha Higareda tuvo que aclarar que el actor Ryan Gosling, quien se encuentra en la promoción de la película "Barbie", no la conoce personalmente.

Esto surge como respuesta a una anécdota compartida por Higareda en la que mencionaba que Gosling la había atrapado para evitar que resbalara y cayera en un restaurante.

"Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. 'Conocerse' es distinto a 'ser caballeroso con alguien en un evento fortuito'. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor".

La aclaración de Higareda surge debido a la repercusión que tuvo su anécdota, lo que llevó a algunos a interpretar que existía una relación más cercana. Con esto, la actriz busca evitar confusiones y dejar en claro que su encuentro con Ryan fue un momento aislado y amable durante una cena.

Higareda ha afirmado que aprecia la amabilidad y el gesto del actor, pero es importante comprender que no hay una relación cercana.