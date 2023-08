Miguel Riquelme revela instalación de otro Parque Industrial

En la visita que hizo el día de ayer viernes el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís a Matamoros, anunció la instalación de otro Parque Industrial en dicho municipio, aunque dijo que era un "secreto", por lo que no dio detalles de la inversión.

Declaró que debido a que ya está por terminar su administración visita los municipios para despedirse y aunque probablemente ya no regresaría a Matamoros, lo hará para colocar la primera piedra de dicho proyecto, además de que oficializará el arranque de la obra de perforación de un pozo de agua.

"Hoy, (ayer) entregamos una obra más, creo que ya no vamos a arrancar el pozo y vamos a poner la primera piedra de un Parque Industrial, me dijo Charro que no les dijera, que no rajara, que era un secreto. Al cabo que somos poquitos que, pero no hay ningún problema, la raza de Matamoros no es chismosa y yo les aseguro que no se va a saber, no va a haber bronca y que todos vamos a saber guardar el secreto de que viene un nuevo Parque Industrial y está grandecito".

El mandatario estatal dijo que con el nuevo Parque Industrial, Matamoros va a consolidarse en materia de desarrollo económico, pues cuando le tocó visitar el municipio como diputado federal y como recaudador de rentas era el empleo con lo que más se tenía dificultad.

"Hoy la verdad es que Matamoros es parte de todos los sectores conurbanos en la parte de Torreón, tienen chamba para toda la raza y cada vez hay más competitividad; es decir, mejores salarios y mejores empleos. Cuando llegaron aquí las primeras manufactureras, los sueldos eran muy bajos y nuestra propia raza decía que era irse a trabajar todo el día en la maquila o irse a trabajar a la parte de manufactura, ganando muy poquito".

Manifestó que ahora los sueldos son más competitivos, en Saltillo y algunos municipios aledaños, porque es la capital, ya que está consolidado el clúster automotriz, pero dijo que está seguro que con la llegada de nuevas industrias en los próximos meses le va a traer a Matamoros áreas de oportunidad.