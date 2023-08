¿Marlon Colmenarez recibió dinero por visitar a Wendy en LCDFM?

El modelo Marlon Colmenarez, conocido por su amistad con la influencer ganadora de "La casa de los famosos", Wendy Guevara, continúa acaparando la atención tras su breve participación en el reality. Sin embargo, esta atención no siempre ha sido positiva, ya que ha enfrentado críticas constantes de los usuarios, quienes lo acusan de intentar aprovecharse de la fama de la celebridad.

La incomodidad de los internautas surgió después de que, durante la estadía de Guevara en el set, Marlon, originario de Venezuela, no la visitara en los primeros días ni le brindara palabras de apoyo, como hicieron otros familiares y amigos de los participantes y de la propia famosa. Recordemos que ella lo considera su mejor amigo.

Unas semanas más tarde, Marlon llegó con un ramo de flores tras recibir una invitación de la producción, lo que desató un rumor que insinuaba que su aparición estaba vinculada a un pago. La versión, aparentemente, tomó por sorpresa a la influencer, quien no tenía conocimiento de ello hasta ahora.

Además, el modelo no se presentó en la gran final, un hito para la ganadora de los 4 millones de pesos, luego de pasar 10 semanas aislada en el reality. Pero, ¿recibió Marlon dinero por aparecer en el programa para visitar a Wendy?

La duda encontró respuesta en una transmisión en la que ambos aclararon interrogantes de la audiencia.

Marlon explicó que no recibió ninguna compensación económica por llevar el detalle a su amiga Wendy, y arremetió contra quienes lo habían involucrado en las especulaciones. "Quiero aclarar muchas cosas de 'La casa de los famosos' que no son ciertas: están diciendo que cobré una suma millonaria de 50 mil pesos, con 50 mil pesos no me vuelvo millonario", declaró Marlon, mientras la celebridad de internet mostraba sorpresa en su rostro.

El modelo agregó que esa cantidad es parte de sus ingresos por generar contenido en la plataforma OnlyFans. Ante esto, Guevara cuestionó quién había sido el responsable de difundir el rumor, a lo que Marlon respondió que fueron los usuarios de internet.

Por su parte, Marlon pidió a las amigas de Wendy, como Paola Suárez, Kimberly "La más preciosa", Salma, entre otras, que dejaran de mencionarlo y que, si se sentían incómodas con su presencia, no le hablaran. "No pueden generar contenido si no hablan de otra persona", expresó.