Mario Delgado pide unidad en Morena ante guerra sucia; rechaza alianzas con esquiroles en Coahuila

Los tiempos y reglas para la elección del candidato o candidata de Morena a la Presidencia de la República, tales como debates, renuncia al cargo y la encuesta, serán de común acuerdo con las corcholatas, y no habrá imposiciones del partido, aseguró el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

En entrevista con El Universal, señaló que debe haber una contienda fraterna entre los aspirantes a la Presidencia de la República en 2024, ya que cualquier intento de denostación o guerra sucia puede complicar la unidad del movimiento.

Adelantó que el partido lo tiene muy claro y no va a dar un solo pretexto para una ruptura justificada y si hay algún distanciamiento o fractura, no será por una acción indebida de Morena.

A los equipos de las corcholatas les pide actuar con responsabilidad y no atacar a los demás para andar de "queda bien", pues los adversarios están enfrente y son el PRI y el PAN.

También subrayó que la pinta de bardas y colocación de espectaculares en favor de las corcholatas no abona a las preferencias, pues se trata de excesos que no le gustan al pueblo.

Insistió en su petición a las corcholatas de que no se calienten, ya que primero se debe ganar en Coahuila y el Estado de México, para después triunfar en 2024.

Indicó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador Ricardo Monreal ya aceptaron ir un fin de semana a Coahuila cada uno, para apoyar la candidatura de Armando Guadiana; aún espera reunirse con el canciller Marcelo Ebrard, quien podría asistir la última semana de mayo, aunque sin una participación protagónica para no violar la ley electoral.

Sobre una posible alianza con el PT y PVEM para la elección federal de 2024, advirtió que no podrían ir en coalición con partidos esquiroles de la oposición en Coahuila, por lo que urgió a ambos a definirse en la elección local, donde rompieron con Morena para ir con candidaturas propias.

¿Cómo se puede lograr un proceso cordial para la elección de la candidatura presidencial en 2024?

—Entiendo que conforme se acercan los tiempos, los interesados quieren saber ya los detalles de sobre cómo va a ser el proceso. Sin embargo, yo he planteado que para llegar a 2024 necesariamente tenemos que pasar por 2023. En Coahuila sí nos pueden ayudar a aclarar esta confusión que está inducida de manera perversa por parte del candidato del PT y del PVEM, que no permite que el cambio se consolide alrededor de Morena. Ya he hablado con Adán Augusto (López), Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. Los tres han aceptado el llamado que está haciendo el partido a sumarse como militantes de a pie en Coahuila para ayudarnos. Entonces, este fin de semana asistió Ricardo Monreal; el siguiente fin de semana, del 15, estará por ahí Adán Augusto y el fin de semana del 20 estará Claudia Sheinbaum. No he podido hablar con Marcelo, espero poderlo hacer los próximos días para invitarlo al último fin de semana.

Una vez que pase la elección los vamos a convocar a ellos a una reunión para definir los detalles de la convocatoria, esto que me están preguntando a mí que defina: las fechas precisas de la emisión de la convocatoria, cuándo van a ser las encuestas; qué vamos a preguntar en las encuestas; si va a haber encuestas espejo. Todas estas cuestiones en lugar de que el partido las imponga, pues lo vamos a construir como un gran acuerdo con ellos.

¿El llamado en Coahuila tendrá eco? Parece que la oposición está dormida

—Sí, ya tenemos tres fines de semana asegurados con la presencia de las corcholatas, cuidando muy bien lo que pueden hacer y lo que no, lo que establece la ley. Claro que no van a tener un papel protagónico en los eventos, pero sí pueden tener agenda de medios, sí pueden ir como cualquier otro militante a los eventos de (Armando) Guadiana. No pueden hablar porque nos cae el INE.

¿Cómo pueden encauzar el proceso sin que se le salga de las manos al partido?

—Vamos a actuar con mucha transparencia, con mucha inclusión. El partido lo tiene muy claro: no va a dar un solo pretexto para una ruptura justificada; si hay, veo muy lejana esa posibilidad, pero si hay algún tipo de distanciamiento o ruptura, no tendrá que ver con alguna acción indebida del partido. Estamos actuando con mucha institucionalidad, con mucha imparcialidad y prudencia, porque sabemos que lo que este juego es muy grande. Si mantenemos la unidad vamos a triunfar y vamos a asegurar la continuidad del proceso histórico que ha iniciado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso les digo, no se calienten. Primero lo primero, política es tiempo, tenemos que triunfar en Coahuila y en el Estado de México para triunfar después en 2024.

¿Existe preocupación por desgastes o fracturas en el interior del partido?

—En el sentido que hagamos todo con mucha transparencia, con mucha honestidad, no tiene por qué haber fractura. Estamos hablando de políticos con mucha trayectoria que han venido acompañando al hoy presidente durante muchos años; no son improvisados y ellos saben y son conscientes de que estamos viviendo momentos estelares en la historia de nuestro país, y que su participación responsable nos puede llevar a que esto se convierta en un punto de inflexión en la historia de México, porque es muy grande el legado que nos va a dejar Andrés Manuel López Obrador. Es responsabilidad de todos, principalmente de las corcholatas, que actúen poniendo los principios por delante y el bienestar de nuestro país en el futuro.

Se han intensificado los señalamientos entre los aspirantes a la Presidencia, por ejemplo, con el tema migratorio, ¿ya ha hablado con ellos de ese tema?

—Creo que debemos respetarnos, creo que debe ser una contienda fraterna. No tenemos ningún referente anterior, hay cuestiones que tenemos que ir resolviendo en el camino, pero que se garantice la unidad. Cualquier tipo de denostación, de campaña sucia entre ellos, después nos va a complicar mucho el tema de la unidad. Los adversarios están enfrente; los adversarios son el PRI y el PAN, que quieren regresar para continuar con la robadera que tuvieran durante tantos años, y el pueblo de México no quiere que ellos regresen.

¿Qué se necesita para darle credibilidad y certidumbre a la elección del candidato?

—Yo creo que hacerlo todo con mucho diálogo, con respeto, mucha transparencia para que no se genere ninguna suspicacia.

El canciller Ebrard dice que no ha tenido respuesta de las propuestas que envió en diciembre ¿Por qué esperar hasta pasando la elección?

—Porque yo podría tomar una definición de manera unipersonal y no lo quiero hacer. Quiero que la respuesta a estas preguntas que está planteando, que tiene de manera muy legítima, la hagamos en conjunto, que sea un acuerdo entre todos. Entonces, no es una descortesía, no es una falta de atención a la carta que nos envió el canciller Ebrard Casaubon. Hemos estado platicando, por ejemplo, sobre el tema de los tiempos; hemos planteado la inconveniencia que resultan las renuncias, porque cuando tú renuncias es para hacer precampaña, y la precampaña tiene tiempos muy claramente establecidos en la ley, tendríamos que hacer precampañas hasta noviembre.

¿Ve viable realizar debates entre las corcholatas?

—¿Por qué no? Creo que es algo que sería sano, hay que ver en qué condiciones y en qué tiempos.

Algunos funcionarios ya han presentado renuncia para apoyar de tiempo completo a sus corcholatas ¿Cree que es anticipado?

— Es una decisión de ellos que respetamos, por supuesto. Están en su derecho de hacerlo.

¿Qué mensaje envía a los equipos de las corcholatas que han hecho señalamientos más directos contra otros aspirantes?

—Que actúen con responsabilidad, que no anden de “queda bien”, que apoyen a su candidato para que crezca, para que sea más conocido, no en atacar a los demás, porque eso va en contra de nuestro movimiento. Está muy clara la estrategia que ha planteado el presidente de la República, pues él tiene tres, cuatro perfiles que están creciendo, que ocupan prácticamente toda la discusión política en el país; que ocupan todo el espectro informativo y la oposición no existe, está reducida a un mínimo y están diluidos ellos entre sus liderazgos. Yo les diría apoyamos a todos los perfiles. El presidente les llama hermano, hermana, porque les tiene la confianza, porque saben que cualquiera de ellos podría encabezar este proceso de transformación, podría darle continuidad.

¿Cree que abona la pinta de bardas, espectaculares y otras acciones a favor de las corcholatas?

—A mí la verdad es que eso no me gusta. Yo creo que lo hace la gente que quiere quedar bien con su corcholata favorita y no creo que influya tanto en la formación de preferencias de la gente, porque vivimos ya en una etapa donde el pueblo de México está muy politizado, está muy atento, está muy alerta. Este tipo de excesos no le gusta a la gente; la gente está evaluando a las corcholatas por el desempeño que tienen y los resultados que muestran en el encargo que ocupan actualmente, en la relación que tienen con el presidente de la República y con el movimiento; en la lealtad que muestran hacia este proyecto.

Entonces, creo que no debería ocurrir como está ocurriendo. Habría que tener contención por parte de las corcholatas hacia sus equipos, si es que tiene alguna relación, porque la verdad es que también hay luego grupos que se organizan de manera autónoma, por eso yo les decía: mejor a todos sus equipos y a todos sus seguidores que se los lleven a Coahuila, en lugar este de que estén en otras partes del país, mejor que pinten bardas "Es Guadiana"; "Con Guadiana sí", y "Ahora es Guadiana", pues para que nos ayuden a ganar.

¿Cómo van los diálogos con el PT y PVEM en este proceso? ¿Los buscarían hasta terminas las elecciones locales?

—No los hemos buscado para hablar de este tema. Yo quiero ver cómo resuelven Coahuila, finalmente qué decisiones van a tomar. Porque no se vale que tengan cochupos en un estado y luego, pues querer ir con nosotros en una gran alianza nacional. Tiene que haber una explicación al pueblo de México sobre la actuación y las decisiones que han tomado en Coahuila el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

¿Eso definiría si van en alianza o no en 2024?

—No podemos ir en alianza con partidos que jueguen a ser esquiroles de uno de los grupos priistas más nefastos que hay en el país y que sean corresponsables, ojalá no, —y toco madera—, de que el PRI pudiera llegar a 100 años en Coahuila, sería el único estado. La gente en Coahuila no se lo merece, ya está cansada y quiere un cambio. Tenemos que estar a la altura de esa exigencia del pueblo de Coahuila y actuar con mucha responsabilidad y congruencia como dirigentes.

Voy a esperar a ver las decisiones que tomen en esta coyuntura, donde está claro que Morena es el único que puede ganarle al PRI y al PAN en Coahuila. Quiero ver qué definiciones van a tomar el PVEM y el PT.