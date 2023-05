Mario Delgado pide a los diputados de Morena apoyar en Coahuila y el Estado de México

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, solicitó a las diputadas y diputados de Morena su apoyo para llamar al voto en el Estado de México y Coahuila.

En una reunión privada realizada en la Cámara de Diputados, les solicitó acudir a ambas entidades para recorrer las colonias a ras de tierra.

"Necesitamos que nos apoyen durante todo el mes de mayo, necesitamos su presencia y necesitamos su apoyo, tanto en el Estado de México, como en Coahuila, y estoy muy contento de que todas y todos aceptaron ir a apoyar en algún municipio, con sus equipos, dentro de lo que nos permite la ley que es caminar, que es distribuir propaganda, que es dedicarnos a concientizar a la gente de la importancia de ganar en el Estado de México y Coahuila para que el PRI no cumpla 100 años, porque eso sería como una maldición para estos estados", aseveró.

Al encuentro acudieron 120 legisladores. Delgado Carrillo reiteró que hará "pase de lista" para garantizar que todas y todos participen.

"Un pase de lista fraterno, para ver quién va y quién no va, para que no se me hamburguesen, para que todos apoyen, para que todos salgan a caminar y aporten a este movimiento", expuso.

El líder guinda aprovechó para acusar al PT y PVEM de estar de "paleros" del PRI para que no gane el candidato Armando Guadiana, y adelantó que si siguen en esa postura, la relación se endurecerá de cara a 2024.

"Nos va a poner en una situación incómoda, no por tu servidor, sino con la gente, porque qué explicación les va a dar el Partido del Trabajo y el Partido Verde cuando hemos hecho una alianza que ha tenido triunfos históricos, entonces será la gente la que los va a cuestionar sobre por qué decidieron traicionar al movimiento en Coahuila", sentenció.