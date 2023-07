Mariazel retoma sus orígenes

Mariazel empezó su carrera como actriz, sin embargo, el destino la fue llevando por los caminos de la conducción. Ahora, se encuentra muy feliz porque ha vuelto a sus raíces gracias a la serie ¡Chócalas Compayito!, que se estrenará este sábado a las 11:00 de la noche en Las Estrellas.

"Es mi regreso a la actuación, empecé mi trayectoria como actriz desde pequeñita, pero la vida me fue llevando por la conducción y los deportes, y ahora, 20 años después vuelvo a la TV gracias al productor Óscar Ortiz de Pinedo. Le puse todo mi corazón y espero que la gente se divierta con esta serie tanto como nosotros lo hicimos haciéndola", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

En la charla telefónica, Mariazel admitió que cuando volvió a los foros de grabación se le puso la piel chinita y la emoción la invadió en todo momento.

"Estaba muy entusiasmada. La adrenalina recorría mi cuerpo y ni siquiera había agotamiento, estaba que no me la creía y cada día llegaba al foro con muchas ganas. Cada que leía un capítulo estaba muy ansiosa de qué iba a pasar. Es una historia divertidísima".

En la trama de ¡Chócalas Compayito!, Mariazel encarna a "Yadira", personaje que calificó como uno de los más importantes de su carrera.

"Ella es la madre de los 'Fernández'. Tiene dos hijos. Es coqueta y sensual, pero se encuentra insatisfecha. Ella y su familia han ido de más a menos.

No está contenta con la relación que tiene con su esposo 'Zacarías' (Raúl Araiza)".

Durante la charla, Mariazel reveló si tenía algunas coincidencias con "Yadira Fernández".

"Ella es muy divertida, entonces en eso empatamos un poco, además de que yo también soy una mujer coqueta y me gusta ser sensual", manifestó.Aceptó Mariazel que la comedia ha llegado a su vida y todo indica que no quiere dejarla.

"La comedia me anda jalando. En la escuela, se me daba el drama maravillosamente, sin embargo, resulta que hago reír a la gente. No me considero comediante, pero creo que mi trabajo y mi personalidad hacen reír a la gente. He divertido al público sin querer queriendo".

En cuanto a la trama de ¡Chócalas Compayito!, Mariazel dio algunos detalles.

"Pues bueno la manita llamada 'Compayito' se retiró de Televisa, nadie sabía dónde estaba y resulta que se metió en problemas con malosos. Total, se escapa de ellos y en eso lo atropella 'Zacarías', así que se lo lleva a nuestra casa y ahí empiezan las aventuras".

La conductora pidió a los laguneros que estén atentos este 8 de julio al canal Las Estrellas, para que, a las 23:00 horas, no se pierdan el estreno del programa.

"Este sábado será el gran estreno. La idea es que no se lo pierdan. Poco a poco los personajes se irán definiendo. Serán 12 capítulos y espero que sea la primera temporada de muchas".

Por otro lado, Mariazel se considera una persona afortunada, ya que no ha parado de trabajar en los últimos años.

"Le echo muchas ganas. Uno es mi trabajo en TV y otros en redes. Estamos con la novena temporada de Me caigo de risa, que también cuenta con un show teatral con el que estamos saliendo de gira y también continúo con TUDN en diferentes transmisiones".

Sobre el citado programa en el que también están Faisy y Mariana Echeverría, Mariazel compartió que se ha vuelto un fenómeno gracias a la gente.

"Estamos sorprendidos del éxito que ha tenido. Jamás imaginamos tener nueve temporadas y todo es por los fans, apenas termina una y ya están pidiendo otra".