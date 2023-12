Mariazel recuerda cuando recibió un impacto de bala en asalto

La actriz Mariazel, quien ganó popularidad por su participación en el programa "Me caigo de risa", generalmente se le ve alegre frente a pantalla, pero hubo una recuerdo que le borró la sonrisa y le causó lágrimas, pues hace unos años sufrió un asalto en el que le dispararon y, como consecuencia, una bala quedó incrustada dentro de su cara.

Este momento fue cuando se dirigía a un salón de belleza para colocarse extensiones, luego de que en el Centro de Formación Actoral (CEFAT) de TV Azteca, donde estudió actuación, le solicitaran que se cortara el cabello.

"Me siguieron, estaba enojada con la vida y con las situaciones que estaba viviendo en ese momento y entonces me bajé del coche camino hacia el salón y antes de entrar, me interceptan dos hombres, ni siquiera pude entender qué decían, no identifiqué que era un asalto hasta que dijeron que querían las llaves, que aventé", señaló durante una entrevista con Yordi Rosado.

Desde ese momento, empezó un forcejeo con los delincuentes, quienes lograron quitarle su mochila, tiempo en el que dijo, hubo patadas y hasta gritó, algo que hizo enojar aún más a los asaltantes.

"Me jala el pelo, abro la boca, mete la pistola y la pistola se dispara (mientras trataba de quitársela), después empiezan a correr, no se llevan la mochila, ni las llaves, pero yo perfecta, no sentía nada, siento que fue como en otra vida y me empiezo a sentir rara, mareada, me toco y siento una bala", narró.

Mostró que en su barbilla entró una bala, entró a su cara sin tocar una arteria y se alojó detrás de la oreja porque no llegó a salir y vio que tenía una cosa de metal, entonces se percató de lo que realmente pasaba.

"Digo: ´-Me acaban de dar un balazo, tengo una bala dentro, pero estaba bien, consciente, pero me empiezo a paniquear un poco", contó y, con ayuda de gente cercana, pudo hablarle a su papá, quien trabajaba en la embajada de España.

Como consecuencia del impacto de bala, su mandíbula se desprendió y partió en dos, pero gracias a su papá pudieron intervenirla especialistas con prontitud, para no dejarle tantas cicatrices en su rostro; la rehabilitación duró un año.

"Para mí fue una sacudida tremenda, estaba tomando malas decisiones en ese momento, mi vida no estaba bien y eso me jaló de nuevo, me hizo poner de nuevo los pies sobre la tierra y recuperarme", destacó.

Amante de las motos

La también modelo lleva 18 años manejando motocicletas, vehículo del que sí se ha caído, sin sufrir lesiones de gravedad, pues los golpes que ha recibido han sido producidos por baches o por falta de equilibrio.

"Me siguen muchos bikers, están pendientes de lo que subo, me ven y se han tomado fotos", expresó la conductora, quien es originaria de Barcelona, España, pero que llegó a México a los cuatro años, algo que, indicó, casi nadie sabe.

"Llegué tan pequeñita, me siento de aquí, llegué aquí hablando solamente catalán", comentó la ganadora del programa "Inseparables" y que recordó que Yordi fue la primera persona que le dio una oportunidad en la televisión.

Recordó que cuando era pequeña no estaba ocupada en gustarle a los niños, sino hasta los 12 años y, en otros temas, mencionó que fue porrista del equipo de fútbol Necaxa, ya que había tomado clases de baile con Emma Pulido, así como también fue parte del cuerpo de baile de Imanol, Pedro Fernández y Fey.

Mariazel se ha hecho dos arreglos estéticos, uno en los senos, que se arregló después de que fue mamá, y también se operó la nariz, sin embargo, comentó que no le gustó cómo le quedó la rinoplastia.

"Me tuve que acostumbrar, trabajé mucho en ese tiempo, mal mal, no me sentía, pero no estaba cómoda", señaló.

Nació prematuramente

La artista, quien participó recientemente en el programa ¿Quién es la máscara?, con el personaje de Hada, nació a los cinco meses, tres semanas, se le marcaban las venas, y aún no le crecían las pestañas ni uñas.

"Se complicó, nací prematura, incubadora, mi papá era de comprar centenarios, esperando que algún día fuera la herencia, pero los tuvo que vender para pagar el hospital; le costó recuperarse a mi mamá", señaló.

