Marco Antonio Solís revela que se sintió 'fuera de lugar' en la boda de Marc Anthony

Este fin de semana se llevó a cabo la lujosa boda entre Marc Anthony y Nadia Ferreira en Miami, Florida.

A lo largo de los días se comenzaron a difundir más detalles de este enlace matrimonial, en el cual estuvieron presentes diversas personalidades del medio artístico, entre ellos Maluma, Salma Hayek, Daddy Yankee y muchos más.

Sin embargo, a pesar de ser una celebración bastante lujosa, hubo uno que otro invitado que "no ese sentía en su zona" debido a lo ostentoso de la fiesta y las etiquetas que los recién casados habrían pedido a sus invitados.

En una reciente entrevista para Despierta América, el cantante Marco Antonio Solís habló un poco de como fue la boda de su amigo Marc Anthony y a pesar de que se mostró agradecido por la invitación, si destacó que se “sentía fuera de lugar”.

"Yo no estoy acostumbrado a eso, creo que es la primera vez que me pasa. Código de vestimenta y un protocolo, me sentía fuera de mis aguas", comentó el cantante.

Tras esto, mencionó que le platicaba a los otros invitados que “hasta parecía que él era el que se iba a casar”:

"Eso les decía a unos otros que estuvieran ahí, a otras personalidades, 'oye parece que el que se va a casar soy yo. Estoy peor que en un show antes de cantar'. Es algo muy diferente, pero estuvo muy bueno", finalizó.

Cabe destacar que después de que se comenzaron a difundir algunas fotografías de la celebración, las hijas del cantante y su esposa, Cristy Solís, fueron duramente criticadas por el corte que sus vestidos tenían.