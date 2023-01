Marc Crosas acusa ser víctima de discriminación en un antro por ser futbolista

Marc Crosas llegó al futbol mexicano en 2012, para ser uno de los flamantes refuerzos de Santos Laguna, el exjugador canterano del FC Barcelona de inmediato se enamoró de la cultura mexicana y sin pensarlo comenzó su trámite de naturalización.

En su paso por el futbol mexicano, defendió las camisetas de Leones Negros, Cruz Azul y Tampico Madero, para después incursionar como analista para la cadena TUDN.

El hoy comentarista, quien se ha convertido en uno de los más destacados de su cadena, compartió en redes sociales que fue víctima de discriminación en un antro de la Ciudad de México.

Crosas, aseguró que el motivo principal para rechazarlo fue su pasado en las canchas, un tema que le generó mucho conflicto.

"No me dejaron entrar en un reconocido antro de Polanco "por ser futbolista". Cabe remarcar también que mi acompañante intentó convencer al cadenero diciéndole 'no mames, pero si era un tronco, ni jugaba'".

De inmediato, ante la publicación, sus seguidores compartieron su indignación y le pidieron dar a conocer el nombre del lugar, pero el futbolista aseguró que todo quedará como una mala experiencia.