Mantienen reajustes en personal de Salud de Dgo.

En la Secretaría de Salud del Estado se mantiene una reingeniería de recursos humanos luego de una revisión de las necesidades que se hizo en la entidad, informó la titular de la Secretaría de Salud del Estado, Irasema Kondo Padilla, quien reconoció que los cambios van a continuar.

Recordó que inclusive hubo apoyo del Insabi para contratar médicos y enfermeras para tratar de cubrir todas las áreas, pero no se ha logrado, "no se han podido cubrir en su totalidad las necesidades sobre todo los municipios y es por ello que nosotros estamos haciendo estos reajustes, estos cambios porque la prioridad pues es dar la cobertura en todo el estado, en todas nuestras unidades de salud, independientemente de las necesidades específicas de cada trabajador; el objetivo para nosotros es poder dar la atención a la población en todos los municipios y a ello obedecen algunos cambios. Sí, se identifica personal que en un momento dado en una unidad no es productivo, pues se ubica en unidades donde nos están solicitando el apoyo con los perfiles específicos y es lo que estamos haciendo y seguiremos haciendo porque nuestra prioridad es dar el servicio a la ciudadanía, es tener la cobertura completa", manifestó.

Y es que, se tienen que optimizar los recursos disponibles. "Se logró contratar a muchas personas con el apoyo del Insabi pero como también ustedes saben pues ese apoyo sólo abarcó cierto número de contratos, nos faltan, o sea, el diagnóstico inicial era que necesitábamos mil 700 contratos adicionales de los cuales llegamos alrededor de 600, 700 contratos", dijo.

Y agregó que ahora ya no está esa opción de contratación, por lo que se hacen estos ajustes, justificó.