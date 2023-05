Mantienen búsqueda de hombre desaparecido

Familiares de Francisco Ornelas Félix mantienen su búsqueda; por medio de la Comisión de Búsqueda del Estadio de Coahuila de Zaragoza se cuenta con una pesquisa, para cualquier información sobre su paradero comunicarse a los números telefónicos 8441140386 y 8443933293, en Facebook están como Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza, vía Twitter @cbecoahuila y en Instagram comisiondebusqueda.

Francisco Ornelas fue visto por última vez en el mes de febrero del año 2020 en calles de Torreón, Coahuila y hasta la fecha se desconoce su paradero.

En su fecha de desaparición contaba con 66 años de edad, es de complexión delgada, tez morena, ojos medianos y obscuros, con cabello largo ondulado.

Como seña particular tiene el tatuaje de una letra en uno de los dedos de sus manos y no cuenta con el dedo anular de la mano derecha, además de no tener el dedo anular del pie derecho; asimismo, cuenta con una cicatriz de tres centímetros en la frente a la altura de la ceja y no tiene dientes. Se ignora la vestimenta que pudiera portar a la fecha.