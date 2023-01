Mantiene total opacidad CFE en torno a asignaciones directas de contratos a familiares

Existen dos denuncias y la última investigación podría abrir la tercera carpeta contra Manuel Bartlett Díaz y Comisión Federal de Electricidad, por ilegales asignaciones directas de contratos a familiares por la opacidad que cubre la información pública, declaró la diputada local Guadalupe Oyervides.

La legisladora pidió congruencia al gobierno federal, y sin citar el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hablan todos los días en un espacio sobre transparencia, trabajo, de cómo combatir la corrupción, cuando las dependencias paraestatales no lo hacen.

Sostuvo que el 70 por ciento de las obras públicas federales se realizaron de manera ilegal a través de asignaciones directas.

Señaló que en el caso específico de CFE en su portal de internet no tiene la información pública como lo marca la ley.

El 4 de enero, una investigación realizada por el periódico El Siglo de Torreón puso en evidencia que desde 2019 a la fecha, CFE no ha convocado a ninguna licitación pública, llamado a proveedores a una licitación por invitación, ni ha publicado en CompraNet ningún contrato de adquisición, ejecución o servicio.

Oyervides afirmó que a través de la tribuna más alta del Estado, el Congreso Local, ha denunciado la falta de incongruencia del gobierno federal de pedir transparencia cuando no la da.

Sostuvo que quiso saber “cantidad de recursos que han asignado a tres empresas en específico; bueno, pues el portal no te da los datos, porque está como información de seguridad. Que no se puede compartir porque pone en riesgo la seguridad, pero no sé la seguridad de quien”.

La legisladora invitó a la población a ingresar al portal de Comisión Federal de Electricidad y solicitar la información pública que debe estar al acceso de los ciudadanos, para que constaten que la paraestatal oculta esto.

“No es una opinión o un criterio mío o porque milito en un partido de oposición; los invito a que vean el portal de CFE y que pidan la información que por ley debe estar publicada, y verán que no aparece y tampoco facilitan a quienes la solicitan”, expuso.

Agregó que en punto de acuerdo el Congreso de Coahuila ha solicitado información de transparencia en la aplicación de los recursos asignados al Seguro Social, a la compra de medicamentos y en la llegada, distribución y aplicación de vacunas que llegan a la Secretaría de Salud “y la respuesta ha sido nula” expuso.

También a través de puntos de acuerdo, agregó, ha solicitado al gobierno federal a transparentar, a ejecutar o aplicar los recursos que corresponden a Coahuila, sin obtener los resultados que marca la ley como derecho de acceso a la información pública