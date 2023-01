Mantendrá la CSyPC operativos contra accidentes viales en Saltillo

A fin de continuar con la reducción de muertes a causa de accidentes fatales, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañés, se continuará con la cruzada para evitar accidentes automovilísticos a causa del exceso de velocidad y el consumo de alcohol.

En ese sentido, dijo que se aplicará este operativo y tal y como se aplicó el año anterior, ya que uno de los principales objetivos es mantener los buenos indicadores en el combate de diferentes delitos, tal y como lo es la reducción de muertes de personas por dicha causa.

Recordó que además se implementaron operativos en relación a las motos, logrando reducir accidentes de quienes conducen una, pero también de aquellos que las utilizan para delinquir.

Dijo que puede haber no ocho puntos anti alcohol, puede si no 20 o 25, pero mientras que el primer operativo anti alcohol no sea en casa, y no se les recuerde a los hijos las consecuencias que podría ocasionar el conducir bajo los efectos del alcohol y no respetar los límites de velocidad.

Finalmente recordó que por fin de semana, de jueves a domingo, son entre 25 y 30 personas las que se ponen ante el juez calificador conducir un vehículo en completo o incompleto estado de ebriedad.