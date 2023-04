Manolo Jiménez participa en Encuentro 'Diálogos por Coahuila' de la Ibero Torreón

De cara al proceso electoral del próximo 4 de junio de 2023, Manolo Jiménez, candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Coahuila estuvo este martes en la Universidad Iberoamericana de Torreón para participar en el Encuentro “Diálogos por Coahuila”.

La Sala Kino fue la sede y el diálogo con estudiantes, cuerpo docente, egresados, coordinadores y coordinadoras comenzó en punto de las 11 de la mañana.

En preguntas generales y al azar, Jiménez fue abordado sobre temas de seguridad y justicia, medio ambiente y agua; inversión pública, salud, gobernanza ciudadana y educación. Estuvieron presentes estudiantes, cuerpo docente, egresados, coordinadores y coordinadoras. Paola Sofía García, estudiante de Comunicación y Sebastián Favila, alumno de Derecho de nueva cuenta moderaron el encuentro.

En seguridad y justicia, le preguntaron ¿qué propuestas tiene en concreto para asegurar la estabilidad en materia de seguridad?

Manolo dijo que como parte de su Agenda para Mejorar la Calidad de Vida, propone un Coahuila blindado pues si no hay seguridad se pierden muchas cosas. “Hoy que Coahuila esté seguro no es obra de la casualidad, es por un modelo bien estructurado, que se ha trabajado y robustecido por varios años, lo conozco, sé como mantenerlo pero también como mejorarlo y eso es con prevención, proximidad, inteligencia y fuerza”. Comentó que trabajará en la promoción de la cultura y del deporte así como en un programa de prevención de adicciones.

Según el candidato, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mide el narcomenudeo en torno al número de detenciones, motivo por el cual en los indicadores Coahuila figura en los primeros lugares de narcomenudeo.

El candidato dijo que el tema de la inversión es muy relevante. (Foto: ANGÉLICA SANDOVAL / EL SIGLO DE TORREÓN)

Dijo que fortalecerá las policías municipales para atender los delitos del fuero común así como los comités ciudadanos de seguridad. También propuso equipar a los elementos policiacos para enfrentar a la delincuencia organizada.

MIGRACIÓN

Otra pregunta fue Ante el contexto de discriminación abuso y violación de derechos humanos que vive la población migrante ¿qué acciones concretas propones?

El candidato dijo que se deben respetar los derechos de la población migrante y que de resultar electo, trabajará de forma coordinada con el gobierno federal. “Aquí vamos a tener que seguir manteniendo un trabajo muy coordinado con la Federación, que ponga de su parte, de entrada que se puedan cerrar las fronteras al sur del país y quienes ya se encaminan hacia la frontera pues que puedan encontrar en el camino proyectos productivos, de inserción a la comunidad…”. Propuso suficientes albergues en las fronteras y un operativo para que puedan regresar a sus países de origen cuando sean deportados por Estados Unidos.

SISTEMA DE SALUD ACTUAL

En salud, le preguntaron ¿cómo mejoraría el sistema de salud actual?

Mencionó que el tema de salud es un área de oportunidad y un reto importante pues requiere una gran inversión. “Y también ha habido esquemas de salud que soportaban muchas demandas de la ciudadanía como el programa del Seguro Popular, ese programa atendía a miles de personas vulnerables con los temas de salud y una vez que lo eliminaron, todas esas personas que eran atendidas con medicamentos, con consultas, con tratamientos para el cáncer y para enfermedades profundas, pues dejó de existir, y toda esa gente se le cargó al sistema de seguridad social federal, el IMSS, el ISSSTE o el sistema estatal”. Manolo dijo que mejorará la infraestructura hospitalaria y que propondrá un proyecto de Salud Popular. Se trata de clínicas en sectores populares que permitan que las personas tengan acceso a los servicios de salud. Incluirá la atención a la salud mental y para ello se apoyará de otros sectores de la sociedad.

AGUA Y MEDIO AMBIENTE

En el tema del agua, una de las preguntas fue ¿cómo evitar una crisis de agua similar a la vivida en el vecino estado de Nuevo León?

Jiménez expuso que si la gente no tiene agua en algunos municipios es porque hay sistemas de distribución y administración de agua obsoletos. Por ello, dijo que se tienen que invertir recursos para la modernización de los mismos además de ciudadanizar la administración del vital líquido para que haya un manejo responsable. “Los municipios que tienen la mayor bronca de agua en este estado, no es porque no tengan agua en el subsuelo o porque no tengan agua empresas cercanas a estos municipios, es por su red de distribución, es por su red de administración...Si estos municipios quieren mejorar su distribución de agua, tenemos que invertirle recursos pero también tenemos que ciudadanizar la administración del agua para que haya un manejo responsable”.

Estuvieron presentes estudiantes, cuerpo docente, egresados, coordinadores y coordinadoras. (Foto: ANGÉLICA SANDOVAL / EL SIGLO DE TORREÓN)

Una pregunta más fue ¿cuál es su posición sobre permitir el método de gas a través del fracking y sus consecuencias contaminantes de agua y tierras en Coahuila?

Manolo contestó: “todo depende en qué región, siento que si hay problemáticas de agua fuertes en ciertos lugares donde hay gas, pues no es el momento indicado, posiblemente se tendrían que hacer muchas acciones de las que estoy hablando para fortalecer los abastos de agua. Pero también para otras regiones representa un gran desarrollo económico, hay regiones como la Carbonífera de que a raíz de que se ha mermado el tema del carbón, pues la economía se ha venido abajo.

Entonces posiblemente tendría que ser una respuesta más profunda, con una investigación más profunda de los costos beneficios por región, por municipio y que de esa manera pues pueda haber desarrollo pero sustentable. Para como está hoy en día el planeta y como están las cosas, sí es importante privilegiar el medio ambiente”.

LA MEGADEUDA

En Inversión Pública, le preguntaron ¿cómo lograr la inversión pública si tenemos arrastrando una megadeuda que sofoca a las finanzas del estado?

El candidato dijo que el tema de la inversión es muy relevante pues en la economía “Coahuila tiene una oportunidad histórica con todo lo que tiene que ver con el nearshoring y parte de los retos que tenemos en este fenómeno de la economía internacional, tiene que ver con infraestructura. Manolo Jiménez comentó que el apoyo federal que fue recortado en algunos rubros era histórico para la construcción “de grandes obras de infraestructura pero además, no es justo que como estado, somos sumamente productivos, generamos muchos recursos, generamos impuestos y de lo que se va de la lana de nosotros los coahuilenses, pues nos regresan como el 18% y con esos recortes se vino como al 13%, 14%.

¿A qué voy con esto?. Si nos quedáramos con lo que producimos los coahuilenses pudiéramos ser un país, pudiéramos financiar todo el sistema de salud de primer mundo, pudiéramos tener nuestro propio ejército, pudiéramos tener nuestras universidades públicas bien atendidas, programas sociales para la gente, apoyos e incentivos para inversión nacional y extranjera, entonces siempre para el estado ha sido importante que además de lo poco que nos regresan de lo que producimos, nos mandaran apoyos extraordinarios para construir esas grandes obras de infraestructura.

Entonces, ese tema pues no se tiene hoy en día y aparte se tiene el pago, el compromiso financiero de la deuda que pues sí, nos quita flujo, y nos quita la posibilidad de hacer cosas”. Dijo que impulsará un consejo ciudadano de viabilidad financiera que estará integrado por especialistas con el fin de generar esquemas de financiamiento.

Otra pregunta más fue ¿Ante la llegada de Tesla a Nuevo León que propones para que se beneficien otras regiones del estado además de la Sureste?

El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD comentó que se buscará potencializar la economía de Coahuila y que se harán diferentes acciones por región pues la entidad, también debe estar preparada para recibir a más empresas. Para ello, indicó que se requiere conservar la estabilidad laboral, el Estado de Derecho y la seguridad. Habló de la propuesta de hacer una oficina política en Austin, Texas para promover a La Laguna y que esté en los principales “shows industriales” de México y el mundo.

Finalmente, en gobernanza y educación, la comunidad Ibero le preguntó al candidato ¿cuál es su postura o estrategias en materia educativa frente al reto y visión de nuevas tecnologías?.

Manolo Jiménez dijo que la educación es una de las herramientas más importantes para el desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por lo que propondrá programas de educación en la primera infancia. También contratar a maestros y maestras jubilados y recién egresados para atender el rezago educativo “al interior de las colonias”, esto para clases de regularización en las diferentes asignaturas. También dijo que trabajará en la generación de oportunidades para los jóvenes.

Finalmente, la comunidad le pidió enviar un mensaje y que les dijera porqué tenían que votar por él. Dijo que le interesa gobernar en equipo y que lo que está en juego en la próxima elección es la calidad de vida de las familias. Aseguró que él no entra en grillas pero que donde están gobernando sus adversarios, hay una gran diferencia pues estados como Zacatecas o Sonora, tienen altos índices de inseguridad, a diferencia de Coahuila.

Las personas interesadas en estos encuentros, pueden verlos completos en la página oficial de Facebook de la Universidad Iberoamericana de Torreón.

Están pendientes de confirmar su asistencia Armando Guadiana Tijerina de Morena y Lenin Pérez Rivera, de la coalición Partido Verde-UDC. La Ibero Torreón puso como fecha límite para que los candidatos puedan visitar la universidad, el próximo jueves 4 de mayo. El candidato del PT, Ricardo Mejía Berdeja estuvo ayer en la Ibero.