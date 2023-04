Manolo Jiménez busca mejorar la calidad de vida en Coahuila

Desde el pasado 2 de abril, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, inició su recorrido por el estado para llevar su mensaje a la ciudadanía y dar a conocer que Coahuila "seguirá pa´delante" en seguridad, desarrollo económico y calidad de vida.

En su primera semana de campaña, Jiménez Salinas recorrió todas las regiones del estado y enfatizó que durante todo el proceso seguirá visitando las colonias, barrios y ejidos con una campaña limpia, con propuestas claras para cada sector y cada región, priorizando sus necesidades y potencializando lo bueno que se tiene, pero también se innovará y mejorará lo que se tenga que cambiar.

"Estamos haciendo compromisos muy puntuales con nuestra gente para mejorar su calidad de vida, platicando de los diversos puntos de nuestra agenda de trabajo en temas de seguridad, salud, programas sociales, grandes obras, desarrollo económico, programas para los jóvenes, las mujeres, adultos mayores y la niñez, así como fortalecer el gran frente ciudadano que ya tenemos con todos los sectores sociales", apuntó.

El candidato a gobernador inició sus actividades en la región Sureste del estado, donde arrancó campaña en Saltillo y presentó la agenda para mejorar la calidad de vida, una plataforma política con 10 ejes prioritarios para llevar a Coahuila al siguiente nivel, además de visitar la sierra de Arteaga y el municipio de Parras.

En tanto, en la región Centro, en Monclova, el abanderado de la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD arrancó campaña con los líderes nacionales de los partidos que lo abanderan, además de visitar los pueblos mágicos de Candela y Cuatrociénegas.

Mientras que, en las regiones Norte, Carbonífera y Laguna, en los pueblos mágicos de Guerrero, Múzquiz y Viesca, dio a conocer la estrategia "Coahuila Sorprende al Mundo", con la cual se fortalecerá su promoción a nivel estatal, nacional e internacional para llevar al turismo coahuilense al "siguiente nivel".

Jiménez Salinas señaló que su campaña es para sumar, proponer y construir, "la gente está cansada de la polarización, de la grilla, de los dimes y diretes, la gente lo que quiere es que vengamos a decirles cómo vamos a solucionar los problemas que tengan y también proponer con base en proyectos viables".

Al presentar en Saltillo la agenda para mejorar la calidad de vida, recordó que la experiencia que le han dado más de 15 años de trabajo en el estado le ha permitido tener una visión clara de Coahuila.

"Lo que nos respalda a nosotros es que los que dije que iba a hacer siempre lo he cumplido y eso es importante porque a mí me pueden medir no por lo que digo que voy a hacer, sino por lo que ya he hecho", resaltó.