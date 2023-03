Manolo Jiménez encabeza preferencias en Coahuila

Ya vienen las campañas a la gubernatura de Coahuila y los aspirantes han buscado posicionarse en el reconocimiento de la ciudadanía, por lo que diversas casas de encuestas han lanzado sus estadísticas al respecto.

Tomando como base la información de 10 casas encuestadoras, el equipo de SigloDATA muestra cómo se observan las tendencias de cada uno de los aspirantes.

LAS ENCUESTAS

Cabe destacar que El Siglo de Torreón no ha realizado ningún tipo de encuesta sino de seguimiento a los resultados de las empresas que son consideradas por el Instituto Nacional Electoral (INE). En las preferencias electorales para gobernador de Coahuila en 2023, Massive Caller considera un 42.5 por ciento para el aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas; 26.4 % para el de Morena, Armando Guadiana Tijerina; 18.3 % para el de PT, Ricardo Mejía Berdeja; 3 % para el aspirante de UDC-PVEM, Evaristo Lenin Pérez Rivera; y 9.9 % de ciudadanos que no saben o no declararon a quien elegirían.

En la encuesta de GobernARTE, el 35.1 % de las preferencias es para el aspirante de Morena; 31.7 % para PRI-PAN-PRD; 8 % para PT; 3% UDC-PVEM; 22.2 % no sabe o no declaró.

Los resultados de La Encuesta otorgan un 42.6 % de ventaja al PRI-PAN-PRD; 38.6 % para Morena; 6.3 % para PT; 3.6 % UDC-PVEM; 4.2 % no sabe o no declaró.

En CE Research, 41 % es para el PRI-PAN-PRD; 28 % para Morena; 15 % para PT; 5 % UDC-PVEM; 11 % no sabe o no declaró.

De Las Heras y Demotecnia colocan al aspirante de PRI-PAN-PRD con un amplio 48 %; 30 % para Morena; 13 % para PT; 9 por ciento UDC-PVEM.

En la encuesta de Electoralia, PRI-PAN-PRD obtiene el 35 % de las preferencias; 33 % para Morena; 19 % para PT; 5 % UDC-PVEM; 5 % no sabe o no declaró.

En Rubrum, PRI-PAN-PRD lidera con 44 %; 26 % para Morena; 14.5% para PT; 7.4 % UDC-PVEM; 5.7 % no sabe o no declaró.

En Gii 360, PRI-PAN-PRD recibe 38 % de las preferencias; 32 % para Morena; 15 % para PT; 2 % UDC-PVEM; 12 por ciento no sabe o no declaró.

Encuestas México maneja un 43 % para PRI-PAN-PRD; 31 % para Morena; 4.4 por ciento para PT; 6.2 % UDC-PVEM; 14.1 % no sabe o no declaró.

Y finalmente Cripeso, que da un 37 % para PRI-PAN-PRD; 32 % para Morena; 19.8 % para PT; 3.8 % UDC-PVEM; 4.6 % no sabe o no declaró.

En la variación de la media, de las encuestas de enero y febrero, las preferencias por PRI-PAN-PRD subieron de 38.5 % a 40.3 %; Morena pasó de 34.2 % a 31.2 por ciento; PT aumentó de 11.1 % a 13.3 %; UDC-PVEM de 4.3 % a 4.8 %; el porcentaje de gente que no sabe o no declaró bajó de 12.5 a 8.9 %.

Como metodología, se sumaron los valores que tiene cada una de las encuestas y se promedió entre el número de casas encuestadoras, lo que brinda la media. La mediana también se obtuvo al eliminar los valores más bajos y los más altos, para estandarizar el resultado, de tal manera que se obtenga un dato más congruente entre las encuestadoras.

CALENDARIO ELECTORAL

De acuerdo al calendario electoral, el 20 de marzo es el plazo para el retiro de la propaganda electoral de la precampaña. Del 26 al 27 de marzo, periodo para el registro de candidaturas. Del 28 de marzo al 1 de abril, se aprobarían los registros.

Las campañas iniciarán el 2 de abril y terminarán el 31 de mayo, del 1 al 3 de junio es la veda electoral. La jornada es el 4 de junio, en Coahuila se renovará la gubernatura y se elegirán 16 diputaciones locales de mayoría relativa y 11 de representación proporcional.