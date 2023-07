Mancera se registra como aspirante a candidatura presidencial

El último día de registro de aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México inició con un minuto de silencio en memoria de Porfirio Muñoz Ledo, quien falleció este domingo a los 89 años.

El senador Miguel Ángel Mancera fue el primero en acudir este domingo ante el Comité organizador para presentar su documentación.

El exjefe de gobierno capitalino hizo un llamado a sumar esfuerzos para fortalecer la alianza opositora y no alimentar el culto a la personalidad.

"No me interesa la hoguera de las vanidades, me interesa sumar y me interesa construir y ese es el llamado a todas y a todos, es un llamado de suma", expresó.

Destacó que hoy hablar de gobiernos de coalición "es una luz de esperanza".

"Se debe buscar, por supuesto, que haya una reconciliación, no que haya un enfrentamiento permanente. Estoy convencido que debemos trabajar no en la edificación de personalidades o un referente de candidatura único, tenemos que trabajar en los pilares fundamentales de un movimiento, un movimiento que debe convocar a las y los mexicanos, la naturaleza jurídica de los frentes es la suma de los partidos políticos para debatir, para construir temas nacionales", destacó.

Miguel Ángel Mancera adelantó que hará recorridos por el país para impulsar un diálogo Nacional y sumar más adeptos a la causa de la oposición. Dijo que lo hará con austeridad, pues el PRD no le otorgó recursos para estas actividades.