Mañana, anuncio de recursos que recibirán los afectados por el huracán Otis, adelanta AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, este miércoles 1 de noviembre, se dará a conocer el monto de recursos que recibirán las personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero, y que estos se entregarán de manera directa, sin intermediarios.

“Mañana vamos a anunciar el plan en general, de cuánto se va a aportar, no hay límite, es lo que consideramos que se va a necesitar, por eso el censo, vamos a tener hoy como 40 mil, 50 mil (censados), pero vamos a empezar mañana con el apoyo directo”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 31 de octubre en Palacio Nacional.

AMLO señaló que los recursos se entregarán de manera directa a la población afectada, porque no debe haber intermediación. “Antes hablaban del famoso Fonden, eso no llegaba, se lo robaban”, dijo.

AGRADECE APOYOS

El presidente manifestó que se han recibido apoyos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, por casi un millón de dólares que han enviado otras naciones e incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ofrecido ayuda “en lo que necesitemos”.

“Vamos a esperar, no es pretencioso, no quiero que se malinterprete, pero esa es una de las cosas muy buenas, de no permitir la corrupción. En caja tenemos 600 mil millones de pesos, no tenemos problema porque tenemos finanzas sanas”, señaló AMLO.

El presidente agradeció este martes el apoyo que ha llegado del extranjero para los damnificados del huracán Otis, que ya suma un millón de dólares.

“Hay apoyo, todos los gobiernos están enviando apoyos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa matutina.

-“¿El apoyo en los países extranjeros es económico?”, se le cuestionó.

“Hoy hablaba el secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O) de un millón de dólares enviado, 900 mil o un millón de dólares aproximadamente”, respondió AMLO.

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que se cuenta con finanzas públicas sanas porque no se permite la corrupción.

“Miren, esto es de ayer, de ayer, sí, 30 de octubre. Ayer teníamos ingresos por 4 billones 298 mil. El año pasado, en el mismo periodo, 3 billones 995, 302 mil millones más. En términos reales, 1.7. Si le agregamos aquí inflación, serían como 6%. Esto es ingreso general, pero solo la recaudación de impuestos, las contribuciones de la gente. De tres billones 171 a tres billones 690 mil, incremento de impuestos 518 mil millones de pesos, medio billón; 10%, en términos reales. Todos están ayudando, todos están apoyando”, agregó.