Mánager de Yahritza y su esencia sale en su defensa; pide al público parar con los ataques

En los últimos meses la agrupación de música regional Yahritza y su esencia, se ha visto en el ojo del huracán luego de algunos desafortunados comentarios que hicieran sobre la capital y la cultura mexicana.

Estas declaraciones desataron la furia del público mexicano que de inmediato inició un linchamiento digital contra la banda y sus integrantes. Los números en sus redes sociales comenzaron a bajar de manera drástica y a pesar de que tanto Yahritza como sus hermanos, Mando y Jairo, emitieron disculpas públicas, los usuarios de las redes sociales les aconsejaron no pisar tierras aztecas.

Pese a ello la banda cumplió con las presentaciones que ya tenía pactadas en nuestro país, entre ellas su participación en el Festival Arre y una aparición durante el concierto que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino por los festejos de la Independencia, pero el recibimiento de la gente no fue lo que esperaban.

Hasta el momento la joven, de apenas 16 años, se había mantenido al margen respecto a la reacción de los mexicanos; sin embargo, durante un atropellado encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la CDMX, Yahritza se vio obligada a romper el silencio.

Antes de abandonar la ciudad, la cantante fue interceptada por algunas cámaras y micrófonos que se encontraban en el lugar y a quienes apenas si les dedicó unas palabras: "Impresionados, felices, gracias. Me hacen un favor, ahorita les contesto cuando llegue allá. Es que ahorita no tenemos tiempo porque vamos tarde a un vuelo", dijo en declaraciones retomadas por el programa "De primera mano".

La intérprete de "Frágil" también fue cuestionada sobre su sentir hacia los abucheos que recibió en sus shows y aunque al principio se negaba a responder, terminó soltando la frase: "Todo lo dejamos en las manos de Dios".

Pero el silencio se hizo aún más evidente cuando los reporteros comenzaron a cuestionarla sobre los señalamientos de presunto acoso que hicieron en su contra, luego de que se filtrara un video en el que supuestamente la joven había intentado besar a una chica en un antro de la ciudad.

Pide al público parar con los ataques

Aunque la banda ha sido sumamente atacada, también hay quienes han salido a su defensa y piden al público terminar con el bullying, entre ellos la mánager de la banda Romina Andrea, quien através de un video que publicó en sus redes sociales reprobó el comportamiento de los mexicanos.

Romina aseguró que las declaraciones de los chicos fueron sacadas de contexto, además de que aseguró que no entiende el por qué la gente se ha sentido tan ofendida, pues en ningún momento los artistas quisieron hacer daño a nadie: "no entiendo por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía. Y me hace reír mucho. Si ustedes entendieran el pretexto de lo que alguien quiere decir, no han dado oportunidad de entender y yo voy a México y me preguntan si me gusta el picante y sí me gusta, pero me traen uno que yo no puedo con eso. Pero eso no quiere decir que yo le quiero hacer daño a la raza y a la cultura", explicó.

Asimismo, pidió a quienes han cancelado a la agrupación dejar atrás este incidente y concentrar su energía en las situaciones realmente graves que están sucediendo en el país: "¿Por qué tanto odio? Cuando hay cosas peores que están pasando en México en las que deberíamos enfocarnos".