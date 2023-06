Maldad contra altruismo

Shakespeare el gran dramaturgo inglés noveló figuras increíbles; dentro de las más espectaculares está Lady Macbeth, mujer de un noble escocés. Ella soñaba convertirse en reina a cualquier precio. Cuando el rey Duncan se aloja en su castillo, lady Macbeth aprovecha la oportunidad para perpetrar su asesinato. Consciente del temperamento débil de su esposo, incapaz moralmente para cometer un regicidio, ella trama los detalles del crimen. Cuando el rey se retira a descansar tras una agradable velada, Lady Macbeth droga a sus sirvientes; matan al rey mientras duerme y dejan la daga junto a los lacayos inconscientes a quienes rocían de sangre real. enseguida, la pareja se retira para lavarse las manos y luego castigar injustamente a los mozos.

La psicología social define como "maldad" "el daño intencional, planeado y moralmente injustificado que se causa a otras personas, de tal modo que denigra, deshumaniza, daña, destruye o mata a inocentes" siendo sus rasgos característicos el Déficit afectivo, la baja empatía, insensibilidad, tendencia a la mentira, impulsividad y Sadismo; su comportamiento tiene como finalidad colocar al malvado por encima de los demás y de la comunidad, a cualquier precio, buscando solamente intereses propios.

Desde hace varias décadas en nuestro país se realizan muchas acciones "altruistas" que se define como "Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio"; es decir, se busca beneficiar a los menos favorecidos y/o a quienes, en ciertas circunstancias sufren daño en su persona o bienes patrimoniales, a fin de que puedan continuar con una vida digna y salgan adelante.

Un ejemplo muy frecuente es el redondeo en comercios que tiene múltiples asociaciones a las que se entregan esos centavos sumadas y que benefician a infinidad de personas en condiciones difíciles, pues bien, hace varios años, un grupo de individuos perversos hizo correr la versión de que estás empresas comerciales o no entregaban los recursos recabados o los cedían como propios para obtener beneficios fiscales. Investigué preguntando a las asociaciones que los recibían si ellos concedían recibos deducibles de impuestos y la respuesta fue negativa, a lo más, se tomaban fotografías con los logos de dichas empresas para mostrarlas y ganar clientes admirados por su filantropía, pero nada ilegal. Otro ejemplo son los ambiciosos dueños de estancias infantiles o de senectud que inflan sus números para recibir mayores beneficios gubernamentales. Sin embargo, "Como lo que no mancha al menos tizna" hoy en día muchas personas deciden ya no ceder dicha ayuda, véalo Usted mismo en las cajas de cobro y notarán que muchos dicen NO al redondeo. La maldad sobre el altruismo…

Entre estas mismas acciones está el recoger apoyo en alimentos, agua o ayudas económicas para afectados por siniestros naturales como terremotos o inundaciones y confiar en que llegarán a quienes lo necesitan, una vez más, la solidaridad humana a favor de afectados desvalidos.

Hace unos días una pigmea comunicadora ultraconservadora, con criminal montaje buscó destrozar políticamente a una política contraria a su ideología y tendencia, lo que lógicamente no logró, pero sí dañó seriamente a muchas personas en calidad de damnificados, es decir, infinidad de posibles donantes, ante esta antiética y miserable patraña ya dejan de ofrecer su cooperación porque creen que irá a engordar los bolsillos o conseguir votos de políticos, todo por venganza irresponsable al haber sido rechazada como conductora de un debate debido a su conocida parcialidad. Este infundio destruye ilusiones tanto de quien espera recibir ayuda como de quien quiere enviarla. Miseria humana y nada más tanto de la creadora del montaje como de todos aquellos que sin investigar o al menos usar su sentido común lo reenvían irresponsable y antiéticamente: ¿Cómo puede caber un localizador electrónico como el supuesto en una bolsa transparente de arroz sin ser detectado? Solo un odio anencefálico a la humanidad puede promoverlo. Para ahondar su pamema pagó a un comerciante ambulante quien ya la delató; incluso falseó lugares y personas en su afán aniquilante. Es desesperación irracional poner por encima de los demás, de la comunidad y de la bondad social, a cualquier precio, los intereses propios.

Pregunta concluyente: ¿Si ya cometiste el crimen contra tu odiado enemigo, porqué dañar además a inocentes?