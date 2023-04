Mago Leos dará show del Día del Niño

El mes de abril es uno de los más esperados por los pequeñitos y es que se celebra el Día del Niño.

Para festejar a lo grande, el próximo domingo 30 de abril el Mago Leos se presentará en el Atrio de Plaza Cuatro Caminos de manera gratuita.

Roberto León Vera (Su nombre real) se encuentra más que listo para divertir a chicos y grandes dicha fecha a partir de las 5:00 de la tarde.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el artista dijo que le entusiasma en demasía festejar a los niños en su día. "No es la primera vez que estoy ahí, ya he estado en otras ocasiones y siempre con mucha gente gracias a Dios y esperamos que el 30 de abril no sea la excepción.

"Vamos a tener mucho trabajo ese día festejando a los niños, trabajaremos para que se pasen un día mágico ahí con nosotros en Cuatro Caminos", manifestó muy contento.

En ese sentido, el Mago Leos dio a conocer que tiene listas varias sorpresas para el 30 de abril.

"Habrá diversión y bastante magia, así que esperamos a los niños con sus papás, tíos, abuelitos y toda la familia", mencionó.

Por otro lado, León Vera compartió que afortunadamente el trabajo no ha parado en lo que va del año.

"Gracias a Dios, hemos tenido una gran cantidad de eventos. Estoy muy agradecido con el público de la Comarca y de tantos sitios queme han apoyado".

El lagunero comentó que empezó su carrera en el desaparecido bar La herradura, en donde llegaron a presentarse artistas como Raphael o Yuri.

"La magia me gustaba, pero como hobbie. Yo nunca me imaginé que iba a vivir de la magia. Cuando vi trabajar al mago Norm Nielsen, de Estados Unidos, en una película, yo me dije, 'quiero hacer lo que él', y fue entonces que me convencí de que la magia era y sigue siendo lo mío", mencionó.