Maestros de inglés cierran un bulevar

Un grupo de maestros del Programa Nacional de Ingles (Promi) salieron a las calles y cerraron el bulevar Domingo Arrieta y la avenida División Durango en demanda de que la Secretaría de Educación del Estado les pague la quincena de Semana Santa.

Poco antes del mediodía los maestros que estaban afuera de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) protestando porque no les pagaron la quincena de Semana Santa, decidieron mejor cerrar el bulevar Domingo Arrieta y la avenida ya señalada.

María Esperanza Gonzales Bautista, maestra de ingles, dijo que todavía hasta el miércoles 31 de mayo las autoridades de la SEED les habían informado que si les pagarían la quincena de las vacaciones de Semana Santa y de repente la mañana de este primero de junio les dijeron que no se las pagaría.

"Esto nunca había pasado en 22 años que tiene este programa aplicándose en Durango, siempre nos habían pagado las vacaciones de Semana Santa hasta ahora", dijo la maestra.

Explicó que al estado le llegaron 32 millones de pesos para aplicar este programa en Durango para los 223 maestros que lo conforman cuando antes llegaron a ser 800.

Pero de esos 32 millones de pesos la SEED quiso ampliar el programa y contrató a más maestros con el recurso para 223 y ahora para pagarle a los demás les están quitando a ellos los pagos de vacaciones.

"Nos dicen que fue una orden federal pero no es verdad porque el presupuesto llega etiquetado de enero hasta el 30 de diciembre ya está proporcionado para cada cosa entonces no hay manera de que no digan que no se puede pagar", agregó.

Por lo pronto dijo que ellos permanecerán con el cierre del bulevar y de la avenida hasta que acuda a dialogar con ellos el mismo secretario y les dé la cara de lo que está sucediendo.

Explicó que si fue la misma SEED quien amplió su Programa Anual de Trabajo (PAT) con un recurso limitado, que sea la misma SEED la que les dé una respuesta sobre el pago de la quincena de Semana Santa, "son solo un millón de pesos la nómina que no nos pagaron a los 223 maestros", concluyó la docente.

FEDERACIÓN NO PERMITE PAGARLES VACACIONES

Rolando Cruz García, subsecretario de Educación Básica de la SEED, aseguró que el gobierno federal no les permite pagarle la primera quincena de abril a los maestros del Programa Nacional de Ingles, solo las horas frente a grupo, nada de vacaciones.

El funcionario aclaró que los maestros que están protestando y que cerraron el bulevar Domingo Arrieta pertenecen al Promi y firman un contrato cada año donde vienen las reglas de operación implementada por las autoridades nacionales.

"Es la autoridad nacional la que no nos autoriza pagarle vacaciones (a los maestros del Promi) solo clases de inglés frente a grupo efectivas", señaló el funcionario.

Sin embargo, dijo que están en mesas de negociaciones para llegar a un acuerdo conjunto y solucionar este problema.

Guillermo Adame calderón, titular de la misma SEED comentó que ellos reconocen la lucha justa de los maestros del Promi porque no tienen seguridad social, vacaciones ni aguinaldo.

Pero así lo establece el contrato que los mismos docentes firmaron, pero que se están buscando alternativas para llegar a un buen arreglo, señaló el Secretario de Educación del Estado.

Los maestros solicitan el pago de un millón 125 mil pesos que es lo que se les adeuda de la primera quincena de abril, la de las vacaciones.

Mientras tanto, ambos funcionarios de educación aseguraron que buscan una solución inmediata para que terminen las protestas de estos docentes.