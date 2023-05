Ser maestro en La Laguna, una profesión que deja huella

Una de las cualidades de las y los maestros es estar en todas partes, sin importar si se trata de una comunidad muy alejada o el sector más céntrico de la Comarca Lagunera. Miguel Ángel Pérez Ramírez y Elizabeth Ramírez Juárez, lo saben.

Desde hace cinco años, son docentes de la escuela primaria multigrado "Leyes de Reforma", que se localiza en el ejido Tanque Aguilereño del municipio de Viesca, Coahuila, a unas dos horas de la ciudad de Torreón, de donde son originarios.

Las escuelas multigrado son aquellas en las que todos sus docentes atienden a estudiantes de más de un grado escolar. En la primaria "Leyes de Reforma", Elizabeth atiende en un mismo salón de clases a niños y niñas de primero, segundo y tercer grado, mientras que Miguel Ángel hace lo propio con alumnos de cuarto, quinto y sexto grado. En las dos aulas, son 48 estudiantes.

Además de ejercer su profesión como docentes, cada ciclo escolar asumen la función de director o directora del centro escolar, pues deben atender situaciones administrativas por el mismo sueldo. También juegan el papel de intendentes, organizadores de eventos y maestros de Educación Física. En el ejido no hay agua, por lo que todos los días, deben de estar pendientes del encendido de la noria para llenar la cisterna de la escuela. El líquido lo utilizan principalmente para el aseo personal y la operación de los sanitarios durante las clases, que se imparten de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Y como de lunes a viernes, Miguel Ángel y Elizabeth viven en dos cuartos que se acondicionaron al interior de la escuela, también se toman el tiempo para dar cursos de regularización a aquellos estudiantes con bajo nivel de aprendizaje o de bajo promedio.

Las escuelas multigrado ofrecen el servicio educativo en comunidades que están en condiciones de vulnerabilidad, por lo que los docentes se han tenido que enfrentar a algunas carencias. "Al principio fue difícil porque en mi caso, cuando llegué al ejido no había luz, estaba lloviendo, no había señal de internet, no había televisión ni llamadas, sí lloré, porque dije ¿qué hago aquí?, a la gente no la conocía, era algo completamente nuevo", narró Miguel Ángel, de 31 años de edad.

Elizabeth tiene 28 años y ambos coinciden en que se pudieron adaptar porque están solteros y sobre todo porque tienen vocación para acompañar y guiar en su proceso de aprendizaje a los niños y las niñas.

En todo este tiempo, Miguel Ángel y Elizabeth se han convertido en figuras importantes en la comunidad. Como no hay acceso a la tecnología, juegan con los niños y niñas a la "pichada", y han logrado un vínculo armonioso con los padres y madres de familia. La mayoría son de bajos recursos y muchos de ellos se dedican al cuidado de los animales. También disfrutan del jaripeo.

"En estas comunidades, hay tres papeles que la gente respeta y es el del médico, el del cura o pastor y el maestro", comentó el profesor.

'LA PROFESIÓN MÁS BONITA'

Elizabeth dice que en las actividades didácticas, busca relacionar los temas de los distintos grados y diseñarlos en función de los niveles de apropiación de aprendizajes de los niños y las niñas. Destaca las habilidades socioafectivas, la disposición y cooperación de sus pequeños estudiantes. Miguel Ángel, detalló que la ventaja de las escuelas multigrado es el tiempo, pues como los docentes viven en la comunidad, tienen la facilidad de buscar estrategias para regularizar a sus alumnos.

Incluso, compartieron que recientemente, Alejandro Castañeda Hernández, un alumno de sexto grado de esta primaria avanzó a la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2023. Dijeron que es una gran satisfacción pues pese a todas las limitaciones que hay en la comunidad, el niño pudo sobresalir en esta competencia y ubicarse entre los 18 mejores estudiantes del estado. En la primera etapa de valoración, participaron 54 mil 321 estudiantes de sexto registrados en el sistema educativo estatal de escuelas federales, estatales, particulares y del sistema CONAFE.

A Elizabeth, le apasiona ser docente.

"Acá pues no teníamos acceso a la tecnología, no había nada más que las ganas del niño, en la tarde lo citábamos, la maestra lo tuvo desde primero y luego me tocó a mí afilarlo, por decirlo así, para que fuera con todo. Se despertó a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo al examen que fue en Torreón y ahorita estamos a la espera de la fecha del examen estatal, probablemente sea en Saltillo".

Este lunes 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro y la Maestra. Miguel Ángel no duda en decir que le gusta su profesión. De sus estudiantes, destaca la nobleza y su gran calidad humana. "Te contagian la alegría, te dan mucha energía, los viernes me voy a Torreón a ver a mi familia, llego los lunes y todos se me acercan para platicarme lo que hicieron el fin de semana. Mi profesión es la más bonita que hay porque dejas huella, admiro mucho a los doctores porque salvan vidas pero el maestro deja huella".

A Elizabeth, le apasiona ser docente. "Me gusta ver el avance de los niños, ellos nos recargan de energía, nos hacen la vida más ligera, les guardamos secretos. Es el mejor trabajo, la mejor profesión, vamos formándolos, haciéndoles ver que son importantes y que todo lo que se propongan lo van a alcanzar. A mí me gustaría ver que ellos cumplan sus sueños, que tengan una carrera y que siempre sean felices", concluyó.