'Retroceso en la educación', los nuevos libros de texto: maestra de Matemáticas

Como "un retroceso a la educación" calificó los libros de texto gratuitos la maestra Perla Martínez Rosales, pues en su caso que imparte matemáticas, se redujo esa asignatura, lo que impide a los alumnos a pensar, resolver problemas, razonar y utilizar la lógica.

“A mí me gusta que el conocimiento de mis alumnos sea más trascendental, transversal, que se lleve a la comunidad y que todo tenga una relación, pero con estos nuevos programas en donde nos quita las matemáticas, nos dejan muy poco para la construcción de pensamiento”.

La profesora consideró que, en el nuevo modelo educativo no se toma en cuenta valores del ser humano; como la honestidad y responsabilidad y reiteró como maestra y como madre de familia es un retroceso, pues se pretende que en la aulas se formen títeres, sin darles la oportunidad a que se formen un razonamiento crítico.

“Con estos libros nos están dejando muy abajo, porque se pretende formar alumnos títeres, que no piensen y que no tengan un razonamiento crítico, porque si no tienen fundamentos o algo abstracto, no van a poder ser seres pensantes”.

Además, dijo hay detalles confusos, por ejemplo, en las fechas históricas el natalicio de Benito Juárez se había manejado que es el 21 de marzo y ahora resulta que nació el 18.

“En años anteriores estuve colaborando como evaluadora y elaboradora de reactivos y nuevos planes y programas en la Ciudad de México y aportaba para conformar los programas educativos, pero en esta ocasión es lamentable lo que se pretende hacer con la educación en México”

Por ultimo manifestó[o que el magisterio se enfrentan a nuevos reto y una de las peticiones que han hecho en particular al director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, es que se les brinde capacitación, actualización y que se revalorice el trabajo de los docentes.