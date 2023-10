Madres Poderosas logran acuerdo para levantar memorial de las Víctimas de Feminicidio en Torreón

Después de meses de espera, por fin las integrantes del colectivo Madres Poderosas, lograron un acuerdo para poder levantar el memorial para las Víctimas de Feminicidio en Torreón. El antimonumento que fue creado por las madres que lo integran, será respetado y se mantendrá.

Andrea Hernández González, titular del Instituto Municipal de la Mujer en Torreón, informó que fue apenas la semana pasada que las madres de familia se pusieron de acuerdo sobre los detalles con los que contará el memorial.

“Esta semana justo se pusieron de acuerdo, nos mandaron ya la lista, lo estamos haciendo a través de la regidora Blanca Álvarez, tengo entendido que no sé si fue el lunes, le mandaron el oficio de que se pusieron de acuerdo en todo porque lo peor que nos puede pasar es que no, o que vayamos hacer algo, al final del día es algo que ellas quieren”, comentó.

Cristela Soto, madre de Daysi, víctima de feminicidio en el 2016, reconoció que no se había dado ese acuerdo entre las madres, pero espera que ahora sí el proyecto se concrete y no quede solo en papel.

“Deben de ya hacerlo porque ya se bajaron los recursos, nada más falta que se le dé seguimiento pero era por parte de nosotras como madres que no nos poníamos de acuerdo por los tiempos. Pero ya nos unimos, se le llevó el documento firmado para que se dé inicio, no hay fecha... hay que darle seguimiento y no se quede nada más en papel”, insistió.

Por su parte, la titular del Instituto Municipal de la Mujer comentó que Obras Públicas solo está a la espera de que se indique cuándo arrancar con los trabajos.

“Obras Públicas está lista, ya hablé con el ingeniero Juan Adolfo Von Bertrab, está presupuestado y están listos para empezar, teníamos pendiente que ellas se pusieran de acuerdo sobre el escrito que querían poner y sobre cómo querían poner los nombres de sus hijas, si completo, si querían poner fecha de nacimiento y defunción, los datos que querían poner”.

De acuerdo con Hernández, la intención es que arranquen cuanto antes, pues la idea es que el memorial pudiera estar listo en el marco del 25 de noviembre , Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Como se informó, el memorial se levantará en el camellón central de la calzada Colón, frente al edificio del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), respetando el antimonumento que el colectivo realizó en el mismo camellón, con cruces de madera, con los nombres de cada una de las víctimas que se tienen registradas de forma reciente.