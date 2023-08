Madres de familia inconformes con actuación de jueza piden su destitución o su cambio

Madres de familia de menores que fueron víctimas de diversos delitos, una de ellas de feminicidio, exigen la destitución o, por lo menos, el cambio de jueza en sus casos, al considerar su actuación a favor de los acusados.

La primera de ellas es Carolina Ramírez, madre de la pequeña Milagros, quien perdió la vida el 14 de mayo de 2019 como consecuencia de los golpes que le propinó su padrastro.

La madre comentó con tristeza y rabia que tuvieron que pasar dos años para lograr una sentencia más justa en contra de Eduardo Saldaña, sentenciado por el feminicidio de la pequeña Milagros, de dos años de edad.

Las mujeres piden justicia en sus casos. (GUADALUPE MIRANDA)

Fue en abril del 2021 que se le dictó sentencia por 23 años 9 meses, pena que consideraron mínima para el delito cometido. Y es que de acuerdo con la madre de familia, la jueza, de nombre Karla Bustos, desechó todas las pruebas presentadas en contra del hoy sentenciado.

Dijo que incluso pretendió imponerle una medida de apremio por no aceptar la sentencia y por causar desorden en la audiencia, tras tres llamadas de atención.

De acuerdo con Carolina, la inconformidad se dio a conocer apenas en este año, debido a que estaban a la espera de la solicitud de amparo directo, tras la apelación del sentenciado luego de que su pena se incrementara de 23 años 9 meses a 42 años 6 meses en prisión.

“No juzgó lo que debió de haber juzgado, porque yo todas las pruebas se las di y ella las minimizó porque yo estaba con los medios y tenía gente afuera y de hecho ella abrió una carpeta en mi contra por omisión de cuidados. A mí no se me encontró nada, estaba esperando esto, lo que es la resolución al amparo directo, lo tengo, se le confirman los 42 años 6 meses después de haber apelado, otra persona metió un amparo, no se le concede, porque todo está conforme a derecho, las pruebas en la segunda instancia le dieron el valor que debieron tener, la cual le incrementó la sentencia”.

Ante lo sucedido, dijo que presentaría una queja en contra de la jueza ante el Poder Judicial, y solicitará que se otorguen penas más grandes por este tipo de delitos como el feminicidio.

El otro caso es el de “Isabel”, quien solicitó el anonimato debido a que se mantiene abierto, y es también en contra de la jueza, quien desechó una de las pruebas que consideró crucial, en el caso de violación en contra de su hijo, en donde el señalado es presuntamente su padre biológico.

Ante esto, la mujer teme que el caso se caiga y el supuesto responsable obtenga su libertad. Es por ello que solicita el cambio de jueza en su caso, el cual consideró, marcó para siempre la vida de su hijo.