Madre denuncia a estancia infantil de Gómez Palacio tras recibir a su hija con varias mordidas

Con mordidas en su carita, manos, espalda y orejas, fue entregada la pequeña Emily, de tan solo dos años de edad, a su madre, quien presentó una denuncia penal en contra de la Estancia Infantil Árbol Mágico, ubicada en Gómez Palacio.

Elizabeth Torres, madre de la pequeña, compartió que fue el pasado 1 de febrero cuando todo sucedió.

Al acudir por su niña, notó una serie de heridas en su carita, a lo que a la maestra encargada de su sala, de nombre Cinthia, le argumentó que un niño la había mordido mientras ella había salido un momento para ir al baño.

Tras lo sucedido, pidió hablar con la mamá del pequeño, quien dijo que habían sido más el número de mordidas. Pese a ello, no se hizo responsable de lo sucedido.

Como medida, la directora del lugar, de nombre Gloria, reconoció que fue un acto negligente el de la maestra y que la despediría, a lo que Elizabeth dijo que no era la solución y que eso sucedida por contar con personas no capacitadas.

"Básicamente la directora me dijo: 'yo me hago cargo de los gastos', la mamá del niño no me dio una respuesta que yo esperaba, solo me dijo que su hijo no era y se retiró, y la directora le permitió que se fuera", dijo entre lágrimas de impotencia.

Al no quedar conforme con el trato y dada la gravedad de las heridas, al día siguiente la madre de la pequeña acudió en primera instancia al DIF Municipal, para informar de lo sucedido y recibir asesoría legal.

Ahí la canalizaron a la Vicefiscalía de Justicia, en donde presentó una denuncia en contra de la estancia infantil.

"En contra de la estancia, sobre todo porque no me sé el nombre completo de la maestra, solo sé que se llama Cynthia Karina la encargada de la sala. Me tomaron la declaración y pues ya el martes me tengo que presentar para ratificar la denuncia, y para ver qué seguimiento le dan a mi caso", comentó.

Tras lo sucedido, la madre de la pequeña afectada llama a las autoridades municipales a realizar revisiones exhaustivas en este tipo de lugares, sobre todo de forma sorpresa, para conocer la forma de operar.

Y a las madres de familia que han pasado por una situación similar, las invita a denunciar "para que no se repita".

La madre de la pequeña afectada llama a las autoridades municipales a realizar revisiones exhaustivas en este tipo de lugares. (ESPECIAL)