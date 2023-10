Madre de Cosme, menor desaparecido en Torreón, demanda a FGE por extravío de cuerpo

La madre de Cosme, el menor desaparecido en Torreón en el año 2011, informó que se ha presentado una demanda contra la Fiscalía General del Estado (FGE), toda vez que aseguró que tras identificar el cuerpo de su hijo en uno de los anfiteatros en el año 2016 y reclamarse a la dependencia, el expediente y cuerpo ya no fue localizado.

De acuerdo a Marcela Balderas Rodríguez, madre de Cosme Humberto Alarcón Balderas, quien tenía 16 años cuando desapareció en mayo en Torreón, desde su desaparición se dieron a la tarea de buscarlo.

“Cuando ya no respondió mis llamadas, me moví a los hospitales, a los separos de la Colón, donde llevan a quienes arrestan por unas horas y también fui al Semefo, pero me dijeron que ahí no estaba ningún cuerpo con las características de Cosme”, dijo.

Por lo anterior, el seis de mayo se presentó una denuncia por desaparición en la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas Delegación Torreón.

“Los ministerios públicos me dijeron que seguramente se había ido con una noviecilla o con los amigos, pero yo conocía a mi hijo y nunca hacía eso. Algunos de esos ministerios públicos, todavía siguen en esa Fiscalía”, lamentó.

Sin embargo, fue hasta el 2016 cuando el Ministerio Público Federal hizo una investigación sobre un cuerpo localizado en el Puente Plateado, el cual correspondía con el mismo día de la desaparición de Cosme.

Explico que presuntamente coincidían vestimenta y los rasgos físicos de su hijo; motivo por el cual se pidió a la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE) que se le mostrara el expediente de ese cuerpo, pero también lo habían perdido.

“Fue hasta el 2018 que, por la presión que hice junto con el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que la carpeta de la Averiguación previa se encontró y se hizo una diligencia para mostrarme las fotografías y ver si lo reconocía; ahí confirmé que era el cuerpo de mi hijo, pero también me dieron la noticia de que no encontraban el cuerpo; la Fiscalía lo había desaparecido por negligencia; en algún punto la cadena de custodia se perdió, pues me informaron que el 10 de mayo de ese 2011, le dieron salida del Semefo hacia el Panteón número dos”, dijo.

Por lo anterior, se solicitaron que se realizaran las exhumaciones en áreas específicas del panteón y no se encontró el cuerpo; después se pidió que se hicieran las exhumaciones masivas.

No obstante, del 2021 a la fecha se han exhumado más de mil cuerpos, pero ninguno tiene las características de Cosme.

“Hasta hoy sigue desaparecido. También solicitamos que analizaran los restos entregados a escuelas de medicina de odontología, de los cuales se recuperaron 10 mil 361 entre restos y osamentas, las cuales aún están viendo si se pueden analizar”, resaltó.

Recordó que este domingo 15 de octubre, Cosme cumpliría 29 años y se desconoce el paradero del cuerpo.

Por todas estas negligencias, el día de ayer se presentó una demanda por responsabilidad patrimonial contra la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

“Esto con el apoyo del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Después de 12 años de la búsqueda de Cosme, confirmamos que el Gobierno de Coahuila, específicamente la Fiscalía, desapareció a Cosme desde los primeros días”, acusó.

Lo anterior, con el fin de que reconozca su responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos al desaparecer todos estos años a Cosme.

Explicó que la demanda se presentó por responsabilidad patrimonial, pues el Estado, en este caso la Fiscalía General de Coahuila, debe reparar el daño que causó a la familia después de tantos años.

“Queremos Verdad y Justicia para Cosme, queremos Verdad y Justicia para todos nuestros seres queridos desaparecidos y que la Fiscalía, después de toda la capacitación que ha recibido, no re victimice, no sea negligente y haga su trabajo de investigación como lo debe de hacer y, sobre todo, que castigue a quienes son parte de esta institución y colaboraron para no tener a Cosme con nosotras”, destacaron.