Madonna se suma tarde a la tendencia de Merlina y Lady Gaga

A poco menos de una semana de que Madonna anunciara que está lista para regresar a los escenarios, causando la euforia de sus fans, la reina del pop vuelve a ser tendencia, debido a que se unió a cientos de tiktokeros que recrearon una de las escenas más famosas de Merlina, ejecutando la famosa coreografía de Jenna Ortega.

A sus 64 años, la cantante estadounidense hace gala de renovarse constantemente, pues no solo viste acorde a lo que ofrecen las firmas de moda más influyentes, sino que mantiene una personalidad jovial en cada una de las actividades que lleva a cabo, motivo por el cual se ha ganado la simpatía de las nuevas generaciones, por lo que continúa siendo una de las cantantes más influyentes dentro de la industria.

De hecho, llevó a otro nivel su papel como influencer cuando la tarde de este miércoles compartió un video donde recrea la coreografía que aparece en Merlina, una de las producciones más exitosas de Netflix, en la que Tim Burton cuenta la vida de la hija mayor de los Addams.

En el cuarto capítulo de la serie, Merlina asiste al baile del Instituto Nevermore, sorprendiendo a sus compañeras, compañeros y, por supuesto, a su acompañante por su original atuendo y su excéntrica e hipnótica forma de bailar.

Desde que esta producción de Netflix se estrenó, el público de Merlina quedó fascinado con dicha escena que, al poco tiempo, se convirtió en tendencia, pues un gran grupo de influencers se dio a la tarea de ejecutar los pasos de baile que Jenna Ortega, la actriz que interpreta a la primogénita de la familia Addams, creó en solo dos días.

Y aunque otras estrellas de la talla de Lady Gaga también se han sumado a esta tendencia, las y los internautas se volvieron locos cuando se dieron cuenta de que Madonna también es fanática de la serie de Tim Burton, pues grabó un TikTok que, si bien, no sigue al pie de la letra los pasos de Merlina, hace el característico paso del movimiento de manos, por lo que, al poco tiempo de compartir el video, la cantante recibió miles de reacciones y cientos de comentarios.

En el TikTok puede apreciarse a la intérprete de Like a virgin con unos jeans tipo cargo de color negro, un corsé de encaje negro y, encima, un bolero negro con caída, además, completó su atuendo con una serie de collares que cubrían todo su cuello y unas gafas anaranjadas que hacían juego con su cabellera risada que caía debajo de sus hombros.

Además de cambiar algunos pasos de la coreografía original, pues al final del video termina persignándose, evidenciando que la cantante no conocía el baile al pie de la letra, hubo otra diferencia notable, pues en lugar de musicalizar su video con Goo Goo Muck de The Cramps, la canción que aparece en esta escena, en el TikTok de Madonna suena de fondo Bloody Mary de Lady Gaga.

Este cambio se debe a que, de hecho, las y los tiktokers que se han sumado a bailar al ritmo de Merlina Addams lo han hecho con este tema de Gaga, lanzado hace 12 años, pero que, en la actualidad, ha cobrado más éxito que nunca, debido a que pesar de no ser la canción que aparece originalmente en el programa, ya ha sido asociada con dicha producción.

Lo que es un hecho es que Madonna, que siempre está muy activa en sus redes, quiere mantenerse en la memoria del público, pues cada que hace una nueva publicación, sus fans no pierden la oportunidad de hacerle saber la emoción que les causa The Celebration Tour, en la cual visitará diferentes ciudades de Canadá, Estados Unidos y Europa, pues ofrecerá 35 conciertos en los que se espera que interprete sus más grandes éxitos.

De hecho, hace menos de una hora, la cantante compartió una historia de Instagram donde escribe en una hoja blanca el nombre de nueve de sus canciones más emblemáticas; Rescue me, Like a prayer, Physical Attraction, Papa don't preach, Bad girl, Human nature, Crazy for you, Lucky star y Erotica.