'Lupita' solicita apoyo para solventar cirugía

Piden apoyo para América Guadalupe Olguín López, una adolescente de 12 años con diagnóstico de Retinopatía de prematuro, que requiere de un procedimiento quirúrgico de injerto dermograso para su ojo izquierdo.

"Lupita" es originaria del municipio de Tlahualilo, Durango y su madre Margarita López, dijo que esta cirugía tiene un costo de 18 mil pesos, motivo por el cual recurre al buen corazón de los laguneros, ya que tienen dificultades económicas para poder solventar dicho gasto.

América Guadalupe se está atendiendo en la Unidad Quirúrgica de Monterrey, S.A. de C.V., con el doctor Arturo Villarreal Reyes y el procedimiento se debe llevar a cabo para reacomodar su prótesis ocular, esto con el fin de proveer volumen para estímulo cráneo facial y evitar cirugías posteriores y contracción de la órbita por involución.

El año pasado, a la adolescente le colocaron prótesis oculares personalizadas en Monterrey, Nuevo León. "Tiene sus prótesis nuevas, pero ahora resulta que requiere una cirugía nueva porque una bacteria se comió el tejido que tenía ella en uno de sus ojos, y por esa cuestión no puede usar una de sus prótesis, porque no queda, entonces eso le puede causar daño en cuestión de que su cráneo no crecerá normalmente y eso podría causar que a costo plazo pudiera requerir de más cirugías.

Queremos pedir el apoyo de la gente, para ver si nos puede ayudar con esta cirugía porque yo no cuento con esa cantidad. El doctor se bajó muchísimo en cuestión de costo, esa operación tiene un costo por arriba de 40 mil pero él me dijo que me iba a ayudar y que solamente me iba a cobrar 18 mil pesos", explicó su madre.

Las personas que deseen apoyar a Lupita con un donativo económico, pueden comunicarse al teléfono de Margarita: 871-413-4374.

Lupita es "un milagro de Dios", pues llegó al mundo cuando ella tenía 5 meses y 3 semanas de gestación. A los 6 meses de edad, fue diagnosticada con retinopatía de prematuro y pasado el tiempo, presentó Ptisis Bulbi Bilateral, una enfermedad ocular.