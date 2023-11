Lupillo Rivera dedica canción a misteriosa mujer

Por primera vez, Lupillo Rivera revela los sentimientos que tuvo por una mujer que conoció en televisión. No es actriz, no es cantante ni conductora, es decir: ella no pertenece al medio artístico.

Luego de vivir junto a ella algunos encuentros, tuvo que terminar su relación por medio de una llamada que realizó al finalizar un concierto en Veracruz; y siendo consiente de que ese amor no era eterno compuso una de sus mejores canciones inspirado justo después de colgar el celular.

Ayer te llamé, es el tema de su autoría en el que expone el sentir de esta relación y lo proyecta en su video bajo una tormenta desbordado en lágrimas y alcohol.

Dicho tema, se suma a la lista de canciones de la discografía Las dedicadas, material que estará compuesto por 22 sencillos, de los cuales ha presentado: Que te vaya bonito, Tu desastre y “Acá entre nos, por mencionar algunas.

Por otro lado, "El Toro del Corrido" continúa con sus presentaciones en México y en Estados Unidos a la par de que sigue trabajando en más canciones para dedicar.