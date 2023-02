Luisa Cueto brinda un testimonio sobre el sobrepeso en su nuevo libro

Es doctora en Ciencias Químicas, pero la vida le ha instado a escribir su propio testimonio sobre el bullying del que fue víctima por su sobrepeso. Desde que tenía siete años de edad, Luisa Cueto comenzó a recibir etiquetas como “gorda” o que debía adelgazar. Los juicios y autojuicios la abordaron sumida en una baja autoestima. Comenzó a preguntarse por qué le sucedían esas experiencias y a sus compañeras de clase no.

“En la primaria comencé a decir por qué era la gorda del salón, por qué no me quedaba la ropa del colegio, por qué me tenían que hacer los pantalones especiales, por ponerte un ejemplo. Y cuando fui creciendo comencé a hacer dietas porque quería adelgazar. Y bueno, bajaba y después volvía a engordar. Así me la pase en la secundaria y preparatoria”.

Bajar y subir de peso le significaron golpes emocionales. Sentía miedo por cómo la gente podría verla en la calle y qué diría de ella. Fue un constructo mental y no preguntó a la gente que la rodeaba si realmente la veían de mala manera. Luisa Cueto relata estos episodios en su libro Hasta reventar (Idíleo Editorial, 2023), el cual será presentado este jueves 16 de febrero, en punto de las 20:00 horas, en la Casa Histórica del Museo Arocena.

“Decidí escribir sobre toda aquella historia que fue para mí el sobrepeso y cómo lo fui abordando según la edad en que me encontraba, así como la experiencia que iba acumulando con respecto a ello. ¿Por qué? Porque estudié química, estudié bioquímica. Entonces, tenía información científica sobre el cuerpo humano, había leído artículos, había vivido en mí misma la experiencia de haber sido una mujer con sobrepeso. En la pandemia comencé a escribir”.

La cronología del texto incluye algunas pausas para explicar funcionamientos bioquímicos del cuerpo, de manera coloquial para que los conceptos sean accesibles al público. También hace paréntesis para indicar cuántas dietas ha realizado en la vida, cuántas dietas han hecho algunas de sus compañeras. Otro punto importante en el libro radica en la perspectiva de género.

“Como lo escribo desde el punto de vista de ser una mujer, siento que estuve muy consciente de lo que era mi figura física, estaba muy consciente de la publicidad, de lo que tenía que ser el estándar del peso, de las medidas para una mujer, de lo que imponía la moda en los años ochenta”.

Se trata de un tema de interés público relatado desde una mirada personal. La presión social es otro factor que afecta a quienes tienen sobrepeso o se encuentran luchando contra él en un régimen alimenticio. La autora cuestiona la contradicción en estas costumbres.

“En este libro propongo que el problema de una persona que tiene un ciclo de rebotes y dietas, no es precisamente la comida. Puede haber procesos ansiosos, de evasión, de otros tipos de situaciones que quiera evitar. Tal vez también es falta de información. Puede haber ambientes obesogénicos, donde el mismo entorno donde vive le inviten a consumir ciertos alimentos sobre otros o puede ser una cuestión de estatus”.