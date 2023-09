Luis Miguel arranca gira en Estados Unidos con la voz ronca

El Luis Miguel: Tour 2023, gira que ha significado el regreso triunfal de "El Sol" a los escenarios, se encuentra en su tercera y penúltima parada en Estados Unidos, donde no sólo ha conquistado corazones, también ha alimentado las especulaciones de que el cantante atraviesa serios problemas de salud que han afectado su voz.

Conocido como uno de los mejores cantantes y el más taquillero de todos los tiempos, Luis Miguel arrancó con su gira el pasado mes de agosto en Argentina y aunque durante las primeras noches todo salió de maravilla, para su cuarto concierto el cansancio físico y vocal se hizo presente. Micky presentó problemas de ronquera, por lo que permitió que el público participara mucho más en el show que en otras ocasiones. Aun así cumplió con las 10 fechas que tenía programadas.

Pero, fue durante su estancia en Chile donde realmente preocupó a sus fans, y es que medios locales reportaron que había sido hospitalizado de emergencia y, posteriormente, medicado por un serio cuadro de faringitis, lo que ponía en riesgo el resto del tour y la voz de Luismi. Sin embargo, también realizó a cabo todas sus presentaciones.

Este pasado 15 de septiembre, el intérprete de "La incondicional" llegó a Las Vegas para inaugurar la tercera parada de su recorrido, ahora en Estados Unidos. Con Dolby Live at Park MGM, completamente lleno, el artista celebró las fiestas patrias, pero, además, hizo que las versiones que indican que no está en su mejor momento, vocalmente hablando, cobraran mayor fuerza, pues muchos de los asistentes aseguraron que la misma ronquera que había presentado en Argentina y Chile se volvió a hacer presente.

En redes sociales circulan varios videos del show y en ellos se puede escuchar al famoso luchando por alcanzar las notas altas y cediendo el micrófono para que el público cantara por él, incluso, los arreglos de las canciones eran diferentes para evitar un mayor desgaste.

Por si esto fuera poco, varios de los asistentes evidenciaron al "Sol" y hasta le pidieron tomarse un descanso, pues están muy intranquilos de que no pueda recuperarse al ciento por ciento: "Fatal su garganta , no está en condiciones para dar conciertos", "Ya se quedó sin voz", "Otra vez está ronco", "No le alcanza la voz, está afónico", "Sigue igual de la voz y es que una semana de descanso no es suficiente", "Mi Sol cuida tu voz por favor", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aunque al principio muchos de sus seguidores aplaudieron su esfuerzo por cumplir con cada una de sus presentaciones y reconocieron su profesionalismo, ahora, con poco más de dos meses de gira y más de 40 fechas todavía programadas, la situación ha cambiado.

Los fans han empezado a perder la paciencia y lo que antes veían como algo digno de un verdadero cantante, ahora lo creen una falta de respeto para el público, sobre todo por la fuerte cantidad de dinero que tuvieron que pagar para conseguir uno de los codiciados boletos; ya que recordemos que se agotaron en solo cuestión de minutos.

"Se entiende, pero la verdad exageró en sus precios y eso no es justo, porque no le da la voz en cada concierto", "Sin voz, es una súper falta de respeto a los que pagamos buen boleto, por muy "enfermo" que esté no se justifica", "Lo único que hace es manchar su carrera. Pagar una entrada ese precio y encontrarse esto", "Qué pena que cobrara un dineral y no cantó como se espera, lo ético hubiera sido posponer", "Es un robo lo que están haciendo. Ni siquiera canta las canciones las está hablando", agregaron.

Claro que no todo fue malo, también hubo quienes salieron a su defensa y aseguraron que ya va mejorando y que no sólo se escucha mucho mejor que en Chile sino que luce mucho más feliz y entregado: "Qué calidad de artista", "Eres el mejor", "Se le ve en muy buena forma", "Ya está mejorando", "Ahí la lleva, ya casi recupera su voz", "Es que es único y espectacular", "Lo está dando todo", "Está espectacular, sencillamente", agregaron.

Su paso por Estados será el más largo de toda la gira y lo mantendrá ocupado por los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre, ya que será hasta el 14 de ese mes cuando arranque sus concierto en México.