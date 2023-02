Luis Fernando pide apoyo de los laguneros; solicitan donadores de sangre y plaquetas

Los laguneros están llamados a un nuevo esfuerzo de apoyo. Esta ocasión, piden su solidaridad para donar sangre y plaquetas a Luis Fernando, joven lagunero que lucha contra el cáncer.

Hace cuatro años, la vida de Luis Fernando Caldera dio un giro inesperado. Hasta entonces soñaba con ser militar, pero los planes cambiaron. El cáncer llegó, aunque no lo detuvo, solo lo obligó a cambiar de sueños.

Ahora es un barbero y no hay diseño que lo detenga, pero sí lo obliga a mantenerse a la vanguardia para dar gusto a las exigencias de sus clientes.

En una entrevista reciente con El Siglo, Luis Fernando recordó que fue una molestia la que lo obligó a acudir al médico, "en busca de una pastilla para el dolor", dijo. Sin embargo, las noticias no fueron buenas. Una bolita se encontraba en la parte posterior de su rodilla derecha. Los médicos le diagnosticaron cáncer y los pronósticos por mantener su pierna no fueron alentadores.

Aunque su familia luchó porque no se perdiera su pierna derecha, hace dos años fue necesaria la amputación.

"Fue algo que ya me esperaba… y me estuve mentalizando durante ese tiempo, ya algo de lo que podría pasar, no quería, pero era lo más probable. A mis 18 años me amputaron la pierna. Mi meta era ser militar, metí papelería y todo, estaba por terminar la prepa, a mediación sucedió lo del cáncer y se terminó ese sueño y empecé con otro", contó desde el sillón de su barbería.

Ahora, tras ausentarse por uno tiempo, mediante redes sociales se informó que ha presentado complicaciones de salud, por lo que se pide apoyo de los laguneros, con la donación de sangre y plaquetas.

Son seis los donadores de sangre solicitados, así como uno de plaquetas, quienes pueden sumarse a la lucha de Luis Fernando comunicándose al 87 14 51 14 76 o al 87 18 88 89 54.

Se solicita sangre tipo O positivo. Luis Fernando se encuentra en el cuarto piso, en la cama 448, en la clínica 71 del IMSS, en la especialidad de Oncología.