Luis Chávez revela tristeza por no poder emigrar al futbol de Europa

La Copa del Mundo de Qatar 2022 dejó muy pocas buenas noticias para el futbol mexicano, una de ellas fue la consolidación del jugador de los Tuzos de Pachuca, Luis Chávez.

Elemento que durante su participación en tierras qataríes brilló y generó interés del balompié europeo, mismo que después de semanas no pudo concretarse en una trasferencia.

Una situación que generó un enorme sentimiento de tristeza en el jugador mexicano, quien vio su sueño desaparecer con el paso de los días.

"Ya lo dejé pasar, ya lo superé, pero sí en su momento me sentí un poco triste, porque no llegaron muchas ofertas y esa oferta que llegó, pues yo quería tomarla; al final no se pudo dar, pero me concentré en lo demás para que vuelva a llegar en este mercado".

Chávez, quien fue uno de los hombres de confianza de Gerardo Martino en el anterior proceso, aseguró que trabajará para seguir en el Tricolor y ser un indiscutible.

"Voy a ir y de la misma forma, a ganarme mi puesto, sin trabajo no voy a poder estar ahí. El trabajo que me tiene Pachuca me va a llevar a eso y estando en selección tengo que trabajar para estar entre los once", finalizó en entrevista con Claro Sports.