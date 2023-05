Lucía Méndez responde si buscará la revancha con Madonna

Lucía Méndez creó uno de los momentos más emblemáticos de internet cuando habló de su experiencia en un concierto de Madonna, en el que supuestamente la "reina del pop" se molestó porque la actriz de telenovelas estaba en la primera fila de uno de sus conciertos, pero no estaba de pie. Situación ante la que el equipo de Madonna le habría pedido a Lucía que se levantará, acción que hizo enojar a Lucía y respondió en inglés que no se levantaría, además de amenazar con llamar a sus abogados.

Tras la noticia de que Madonna visitará México a principios de 2024, con motivo de celebrar sus más de cuatro décadas en la industria musical, los medios cuestionaron a Lucía Méndez al respecto, ya que muchos se preguntan si la artista acudirá a alguna de las cuatro presentaciones que ofrecerá Madonna en la Ciudad de México en el mes de enero.

En la entrevista retomada por el programa Con Permiso de Juan José Origel y Martha Figueroa, se puede escuchar la respuesta de Lucía.

"Me han insistido tanto que vaya a ver a Madonna, que no sé, no sé qué voy a hacer", dijo Lucía.

"Si yo veo a Madonna y me empiezan a decir: 'you have to stand up!, because Madonna is singing' (Debes ponerte de pie porque Madonna está cantando), porque me imagino que lo dirá la seguridad en inglés, entonces yo le voy a decir mire: 'I won't stand up, I bought my tickets, if you still bother me, I'm gonna call my lawyer!' (No me voy a parar, yo compré mi boleto y si sigues molestándome voy a llamar a mi abogado)", agregó.