Lucía Méndez dice que a Cher le gustan sus canciones y ha visto sus telenovelas

La cantante mexicana Lucía Méndez protagonizó un curioso momento en las redes sociales después de que se hiciera viral el extracto de una entrevista en la que mencionó haber conocido a la estrella estadounidense Cher.

Según Méndez, la intérprete de Believe hasta le confesó que le gustaban sus canciones.

La intérprete de Corazón de piedra fue invitada al programa Se te estuvo di y di, que se transmite en el canal de YouTube "La Saga". Fue entonces que contó el emotivo encuentro que tendría con la celebridad.

Durante la charla, Lucía recordó que Cher es una de las famosas que más admira del mundo del entretenimiento, un dato ya conocido de la mexicana, pues en anteriores ocasiones ha reiterado su idolatría.

La cita aparentemente se dio en Estados Unidos y la mexicana tuvo que pedirle que la recibiera.

"Ya me encontré con ella en Miami, le pedí una cita, le mandé mi trayectoria, todo para que me recibiera, me recibió", comentó.

Méndez compartió emocionada que en ese día, Cher irradiaba una belleza deslumbrante, y juntas disfrutaron de una amena conversación sobre diversos temas, como la actuación y el canto.

"Me dijo que amaba México, que le gustaban mucho mis canciones, que había visto cosas mías actuando", aseguró.

Agregó que se portó linda con ella y muy cálida, lo que hace que hasta la fecha no olvide dicha experiencia.

Asimismo, no dejó escapar el encontronazo que tuvo con Madonna durante un concierto en Miami en 2016 y bromeó con la situación.

"Entonces llegas y Madonna te trata como te trata. ¡Dices no!".

Si bien, Méndez aseguró que la experiencia fue real, en los comentarios del video, los usuarios pusieron en duda la veracidad del encuentro, incluso hubo quien la llamó "La nueva Martha Higareda", esto porque la también famosa se vio envuelta en la controversia hace unas semanas cuando dijo públicamente que había rechazado hacer una película con el protagonista de Crepúsculo, Robert Pattinson, para grabar "No manches Frida 2" junto a Omar Chaparro.

"¿Qué dicen si Lucía es la maestra de Martha?", "Se nos viene el nuevo álbum de covers de Cher", "Me imaginé a Cher cantando: "es una alma en pena que arrastrando cadenas, que condenas", "La nueva Martha Higareda", se leyó.

Hasta la tarde de este miércoles, Lucía no se ha pronunciado en las redes respecto a la controversia.