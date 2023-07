Lucharía por última vez en La Laguna

- Existen leyendas tan grandes y maravillosas, que merecen no tener un final, pero el Padre Tiempo no perdona. Así sucede con el Hijo del Santo, heredero de "la Leyenda de Plata", el personaje más icónico de la lucha libre mexicana, y quizá mundial, está cerca de despedirse de los encordados y la Comarca Lagunera es una de sus escalas para decir "Hasta Siempre".

RECUERDOS LAGUNEROS

Será el próximo jueves 3 de agosto, que el Hijo del Santo se presentará en la "Catedral de la lucha libre lagunera", la Arena Olímpico Laguna, a donde regresa luego de una muy larga ausencia de 16 años; pero antes de esa trascendental cita, concedió una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón, en donde recordó el gran cariño que le tiene a La Laguna y adelantó que la del próximo jueves, podría ser su última presentación ante la conocedora afición de esta región.

"Antes que nada, gracias al Siglo de Torreón y a ti por esta entrevista para acercarnos al público, estoy muy contento de volver a La Laguna, después de una larga ausencia de muchos años y contento de regresar a esta arena, Olímpico Laguna, donde tuve muchos enfrentamientos difíciles, muchos éxitos y muy contento de regresar con ustedes", inició la plática con el Enmascarado de Plata, quien estableció contacto desde San Diego, California, a unos minutos de ingresar a la convención "Comic Con", de esa ciudad estadounidense.

"El recuerdo más viejo que tengo de La Laguna es de una cuñada mía, Gloria Uribe, que es de por allá, me acuerdo que cuando fuimos a su boda nos fuimos en carretera, se me hizo eterno el viaje, yo aún no luchaba y ese fue mi primer acercamiento. Después ya fueron otros en el ámbito profesional, como luchador, la verdad, hay una gran cantidad de luchadores laguneros que han dado gran batalla en Ciudad de México y toda la República, es una cuna de grandes luchadores, La Laguna y Guadalajara. No puedo dejar de mencionar a Mano Negra, gran compañero que quiero mucho, le pedí que fuera réferi en "Todo por el Todo", hemos hecho giras por Europa, Black Warrior también, que en paz descanse, siempre fue el ir a la Laguna y Gómez, muy bonito para mí. Recuerdo que hacíamos una gira por allá y hubo un tiempo que fue en el Auditorio de Torreón, grandes rivalidades con el Espanto Junior, donde hubo luchas de campeonato, de máscara contra cabellera, con el licenciado Elizondo que era el promotor y la familia del señor Dipp, que bueno que su familia siga con el legado, así como mi compadre Óscar Galindo, gran coleccionista de máscaras", rememoró.

RIVALIDADES

A lo largo de su carrera, Hijo del Santo ha tenido peligrosos rivales de la escuela lagunera, admitió: "Uno de los rimeros grandes rivales laguneros, fue el estimado Blue Panther, que fue uno de los primeros rivales en mi carrera, te hablo de 1982 - 83, con él tuve una rivalidad fuerte, después tuve otra gran rivalidad con el Espanto Junior, después vino el Último Guerrero y de los más recientes es El Bandido, quien se convirtió en un buen rival mío, sobre todo en Europa, nunca nos hemos enfrentado en La Laguna, pero muy contento y creo que ahora nos enfrentaremos a un heredero de un lagunero, el Hijo de Fishman y Rey Insólito, que es lagunero, entonces, a darle contra los luchadores laguneros y yo llevo de compañero a uno, que es el Árabe junior", describió.

SILVER KING

Un vínculo que unirá por siempre al Hijo del Santo con La Laguna, es el de la muerte de Silver King, pues el Enmascarado de Plata tuvo la difícil encomienda de dar la noticia a los familiares de Silver, de la tragedia ocurrida años atrás, en Inglaterra. "Silver fue un gran rival del Hijo del Santo, yo le quité la máscara en Tijuana, era muy grande, pero muy novato en ese entonces. Lamentablemente, en Londres, estaba todo tan normal, arena llena, era el Round House, él iba con juventud Guerrera, yo seguía después de ellos, estaba listo viendo el monitor y vi cuando se desvaneció y te das cuenta, porque cuando Juventud lo quiso voltear, era como un bulto, de peso muerto, si estas normal, tú mismo giras, aunque te jalen, no te pones inmóvil.

En ese momento todos pensamos que algo pasó y fueron minutos, cuando vimos que el réferi comenzó a llamar a paramédicos y llegaron, pero fue todo tan rápido, nos dijeron que fue un paro cardíaco. Imagínate el impacto que tuvimos ese día, fue muy triste y siempre recordaré a Silver como un buen luchador y ser humano, sobre todo en estos últimos años, él estaba muy cercano con Dios, no sé si se hizo cristiano, pero siempre hablaba de Dios y fue muy triste. Lo más difícil fue darle la noticia a Doctor Wagner, le marqué y le dije que Silver estaba mal, me preguntó qué tenía, le dije que no sabíamos, que lo estaban checando, yo no quise adelantarme, a los 10 minutos le llamé y tuve que informarle sobre la muerte de su hermano, fue algo muy difícil, imagínate, somos compañeros arriba del ring, subimos para dar un espectáculo, nos subimos y damos tranquizas, pero no queremos que alguien se lastime y menos que fallezca", recordó contrariado.

¿EL ADIÓS?

Ni siquiera a "La Leyenda de Plata" la perdona el tiempo, lo sabe el Hijo del Santo y admitió para El Siglo, en exclusiva, que podría ser su última visita a la región, la del próximo jueves: "Es buena oportunidad para que los papás lleven a sus niños, para que vayan conociendo a este personaje que es El Santo y también decirlo con nostalgia, ya son mis últimas presentaciones, ya son 40 años, voy a cumplir 41 en el mes de octubre en el ring, me siento muy bien, sigo ágil, no tengo lesiones graves, tengo buena condición física, pero no debo de abusar de esta bendición de estar bien, quiero paulatinamente irme despidiendo de la lucha y es una buena oportunidad para la gente de Gómez de verme por última vez. No es una gira de despedida, pero han pasado 16 años y hasta ahora regreso, quizá esta presentación del 3 de agosto sea una de las últimas o la última en esta Olímpico Laguna, para que nos acompañen, tendremos productos oficiales y convivencia con el público, vamos a apoyar para que la lucha libre siga siendo uno de los deportes importantes en La Laguna", sentenció.