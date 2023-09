Lucero Mijares explica la razón por la que quiere casarse con Peso Pluma 

Lucero Mijares se ha dejado ver muy emocionada al hablar de Peso Pluma, e incluso compartió su deseo de casarse con él a raíz de que el cantante tuvo un noble gesto con uno de sus fans.

Aclarando que el género musical del reguetón no le gusta, admitió que Peso Pluma es uno de los artista urbanos que más admira, sobre todo porque es muy joven.

“Vi un video de cómo recibía a un fan con parálisis cerebral, ¡híjole, no, no, no! Lo amé, lo amé, fue un adorado. No pensé que fuera a ser así”.

También, elogió la entrega del cantante de corridos tumbados sobre el escenario.

“Me llamó muchísimo la atención porque lo veo en el escenario, me tiene muy impresionada la energía que tiene”, expresó en entrevista para el canal de YouTube de Anette Cuburu.