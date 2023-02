Lucas González se siente prácticamente como en casa en la Comarca Lagunera

Enfocado enteramente en el encuentro de este jueves, el mediocampista argentino Lucas González charló con medios de comunicación en el auditorio Orlegi este martes, donde aseguró que la escuadra albiverde tiene como objetivo, hacer que los tres puntos del partido pendiente de la jornada 7, se queden en el Territorio Santos Modelo.

Como en casa.

El salteño hizo énfasis que en su llegada a la Comarca Lagunera, se ha sentido prácticamente como en casa, ya que sus compañeros lo recibieron de la mejor forma, además de aconsejarlo y respaldarlo dentro del terreno de juego: “me siento muy contento, muy feliz de estar en un club como Santos, han sido semanas lindas con mis compañeros nuevos, que me han tratado como si tuviera 5 años en la institución y eso te hace sentir que llegaste a un buen lugar”, indicó González, quien ya suma 2 partidos con la playera de Santos.

Lucas no dejó de lado la oportunidad de hablar acerca de su primera anotación en el futbol mexicano, que en el momento le dio alegría por poder salvar el resultado para su equipo, mismo que le hizo caer en cuenta hasta el siguiente día, pero dejó ver que no se fue conforme con el resultado obtenido el fin de semana pasado ante el Atlético de San Luis, en el Alfonso Lastras.

Respecto a su posición dentro del terreno de juego, González declaro que ha estado en constante comunicación con el director técnico de los Guerreros, Eduardo Fentanes, quien le ha pedido durante los entrenamientos hacer una buena mancuerna con su compatriota Juan Francisco Brunetta: “He platicado con el profe y me ha comentado la idea que me tiene contemplado en varios puestos, como mixto o de volante por izquierda, me piden que juegue, que tenga la pelota y que me junte con Juan, con quien he compartido vestidor en la selección argentina juvenil”.

