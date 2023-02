Lucas González revela que no le gusta que le digan 'Saltita'

El recién llegado a Santos Laguna, Lucas Nahuel González Martínez, atendió este martes su primer conferencia de prensa desde el Territorio Santos Modelo, donde además de hablar de cómo se ha sentido en el equipo y después de anotar su primer gol en pasado encuentro contra San Luis, reveló que le molesta que le llamen "Saltita".

"No me gusta, pero ya la mayoría de la gente que me cruzo me dice 'Saltita, una foto', ya lo estoy asumiendo, ya quedó así", comentó el futbolista argentino de 22 años.

En el pasado, Lucas detalló que el apodo venía luego de que "su papá, cuando era chico, decidió irse a vivir a Salta (ciudad de Argentina) y pensaban que era de ahí".

El joven refuerzo de los Guerreros, confesó que se siente muy contento en el equipo y que poco a poco se ha estado adaptando al grupo.

"No me termino de sorprender de las cosas que hay, creo que es un club de los mejores del continente", mencionó.