'Los que no pagaron a chi...'; mujer se hace viral por correr a invitados en posada

En redes sociales se ha vuelto viral el momento en que una mujer corrió a una parte de los invitados de una posada navideña, porque supuestamente estos no cooperaron para la celebración.

Fue a través de la cuenta en TikTok de @floragb que se difundió el momento donde, durante una celebración, una mujer sube al escenario donde tocaba una banda para dar un anuncio.

"Me mandaron a mí a decirlo, los que no pagaron a chi... allá. La puerta pa' allá. Aquí es posada, pura gente conocida, los que no van a pagar o no les gusta, a la chi... Los que están afuera, que no pagaron 500 pesos, también a chi... porque ahí viene la patrulla".

El mensaje de advertencia de la mujer no tardó en viralizarse en redes con miles de reproducciones.

Otro video compartido por la misma mujer la muestra bailando con otros invitados, luego de correr a los que 'no pagaron'.