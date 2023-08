Hoy escuché largamente la alocución del presidente López Obrador 17.8.2023 sobre lo que está sucediendo en Argentina con tipos locos que quieren a fuerza volver a la Derecha con el tal Macri que desde el 10 de diciembre del 2015 se convirtió en uno de los más derechistas jefes de estado, por obra y gracia de los gringos y lo primero que hizo fue pedir un préstamo de 57 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Yo estaba de vacaciones en Argentina con mi hija Diana y nos dimos perfectamente cuenta de la sinvergüenza del llamado MACRI así como del hecho bastante extendido de que las mujeres argentinas estaban EN CONTRA. Los partidarios de Macri eran sobre todo hombres y mujeres y en cambio no lo apoyaban. No soy especialmente feminista y hay "viejas" como la Clinton que no soporto, por cierto, hoy en Acapulco está soplando su tocayo, un huracán que viene del sur. Cuando ganó supuestamente Macri había una especie de división de "los géneros en Argentina". Testimonio verídico y exacto. Pero la Derecha quiere volver por sus fueros a nuestro continente: NO LO PERMITAMOS.

POR OTRA PARTE, En México…

Los "pluris" son 200 diputados y 32 senadores designados por quien sabe quién: Recuerdo que en tiempos de López Portillo hubo un movimiento en su contra pues NO FUERON ELECTOS POR LOS CIUDADANOS. Se les llama "LOS PLURIS" y el dedazo impuso nada más ni nada menos que a 232 personajes que no fueron electos por los ciudadanos.

Actualmente, la Cámara Baja se integra por 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país, llamados uninominales y otros 200 "electos" por el sistema de representación proporcional y conocidos como plurinominales o "pluris".

Es decir, hay 300 distritos que han elegido verdaderamente a 300 diputados en el país, pero también hay otros 200 de supuesta "representación proporcional" que nadie eligió, pero ahí están muy puestos COBRA Y COBRA.

Cada partido presenta una sola lista de la que se seleccionarán a los "pluris" de acuerdo con la proporción de la elección. Absurdo. Este concepto apareció por primera ocasión en ese país con motivo de las reformas políticas de diciembre de 1977, en el caso de los diputados, y en agosto de 1996, en el de los senadores.

Se trataba de que los partido político tuviera 200 ciudadanos más como que nadie había realmente elegido.

Y esta es la razón que daban: "La reforma política-electoral de 1977 fue una reforma constitucional que implicó una importante serie de cambios legales y reformas constitucionales promovidas en México por el político, intelectual e historiador veracruzano Jesús Reyes Heroles, desde su cargo de secretario de Gobernación, en el sexenio del presidente José López Portillo".

Sí, era muy admirado este señor, pero lo que estaba haciendo no lo era tanto…

Así comenzó un proceso de dizque de transición democrática en el país. Reyes Heroles padre fue un extraordinario personaje, pero en este asunto como dirían muchos en aquel momento LA REGÓ. De un esquema de partido hegemónico a un modelo de pluripartidismo, que se prolongaría por más de dos décadas, junto a sucesivas modificaciones electorales, hasta alcanzarse la conformación de "una mayoría opositora" en la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados en 1997 y la alternancia en la presidencia de la República, el 2 de julio de 2000".

Wikipedia: "En este sistema, cada partido político enlista a 200 ciudadanos para acceder a las diputaciones, pues según el número de votos que en total haya obtenido en cada circunscripción plurinominal, el partido tendrá derecho a una cantidad de diputados federales que proporcionalmente le corresponda según un cálculo aritmético realizado por el Instituto Nacional Electoral. Una vez determinada la cantidad de diputados, se procederá a designarlos a partir del primero de ellos que aparezca en cada lista y hasta que se agote el total de diputados que le correspondan al partido.

En ningún caso se le podrá asignar a un partido un porcentaje de diputados que supere en ocho por ciento al porcentaje de votos que obtuvo. Del mismo modo, ningún partido podrá contar con más de 300 diputados en total por ambos principios (mayoría relativa y representación proporcional).

En el caso de los senadores, a partir de la reforma política de agosto de 1996, cada partido elabora su lista de 32 ciudadanos, uno por cada estado de la federación, para que, una vez concluida la elección, se asignen las senadurías mediante el mecanismo establecido en la ley reglamentaria.

