Los peligros de prender y apagar tus aparatos desde el multicontacto

Seguramente has leído o escuchado mucho sobre los beneficios de utilizar un multicontacto o regleta para conectar tener varios aparatos conectados en casa a la vez. Y si ya tienes uno, es posible que sea un gran aliado para tener un poco de orden en medio de tantos cables y energía eléctrica por todos lados.

Pero es importante que sepas que al no usar correctamente este tipo de multicontactos se podrían dañar tus aparatos y reducir su vida útil. Cada detalle en su uso, por mínimo que parezca, puede sumar puntos para que poco a poco tus dispositivos se descompongan y tengas que desembolsar más dinero para su reparación, o peor aún, para comprarlos nuevos.

Pero no te alarmes, esto no quiere decir que el ahorro de energía no sea importante, pero debes cuidar cómo conectas y desconectas tus aparatos y hacerlo correctamente, pues, aunque el multicontacto es un buen nivelador de energía, hay funciones específicas de tus dispositivos que no puede cumplir.

Quizá te resulta más fácil o accesible encender la televisión desde el interruptor del multicontacto, o tal vez extraviaste el control, pero debes saber que esta práctica le puede traer problemas a tu TV.

Según Gearrice US, algunos televisores tienen la función de realizar "ciclos de compensación" cada 4 horas de uso, en los que se controlan los pixeles y se alarga la vida útil de los paneles.

Lo que ocurre si apagas la televisión desde el multicontacto es que estos ciclos de compensación no se realizan, por lo que poco a poco sus pixeles se van degradando y la imagen se verá quemada, un problema que ya no tendrá solución.

Así que lo más conveniente siempre es apagar la televisión con el control o mando, e investigar si tu pantalla cuenta con la función de realizar ciclos de compensación. Si es así, cada que la apagues con el control entrará en modo de "stand by" y continuará realizando estos ciclos, por lo que no es conveniente que la desenchufes por completo.

Otros dispositivos

Así como pasa con la televisión, el encender y apagar otros aparatos desde el multicontacto, como el DVD, bocinas, refrigerador, lavadora, microondas, entre otros; puede dañarlos, pues se cortan sus ciclos de energía de forma abrupta.

Además, muchos fabricantes de este tipo de aparatos indican que deben tener su propia conexión, pues no es un secreto que son dispositivos de alto consumo.

Según la empresa mexicana Thorsmex, tener varios aparatos de este tipo conectados en un solo multicontacto puede causar un sobrecalentamiento y dañar sus circuitos, haciendo que se descompongan. Gracias a las variaciones de voltaje, resulta auténticamente peligroso que todos esos dispositivos estén conectados juntos.

Peor aún si los apagas todos desde el interruptor, ¡los dañarás más!

Entonces, ¿qué puedo hacer?

No te asustes, pues hay algunas recomendaciones que puedes seguir para alargar la vida útil de tus aparatos y cuidarlos al máximo.

Nunca los apagues desde el multicontacto, pues esto corta el paso de energía de forma abrupta y daña sus componentes. Apágalos siempre de forma correcta, desde el control, perilla o botón de encendido/ apagado, según sea el caso.

No conectes demasiados aparatos en un solo tomacorriente, sobre todo si son de alto consumo. Para estos, procura tener un solo contacto.

Clasifica tus aparatos: televisión, películas y videojuegos; aparatos de lavado; electrodomésticos de cocina. Evalúa si puedes conectarlos juntos o separados, y si puedes tenerlos juntos, procura que sean de mismo tipo.

Revisa que tu multicontacto no tenga fallas y que esté en buen estado.

Ahora que ya lo sabes, puedes eliminar este mal hábito que poco a poco está dañando tus dispositivos. Recuerda que su costo no es muy accesible, por lo que debes cuidarlos al máximo.