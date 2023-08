Libros de texto son herramientas escolares que no podemos dejar de lado: secretario General de Gobierno de Durango

Se está haciendo una revisión por parte de expertos de la Secretaría de Educación del Estado de Durango del contenido de los libros de texto gratuitos que se distribuyen para el próximo ciclo escolar 2023-2024, pero no se contempla dejarlos de lado ni mucho menos destruirlos, informó el secretario General de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela.

"Se están revisando los temas polémicos. Hay que tomar en cuenta que los libros de texto son herramientas escolares que no podemos dejar de lado ni, como alguien ha sugerido, destruirlos, porque tendríamos un problema otra vez mayor", señaló.

En tal sentido, expuso que se apelará al criterio de los maestros en torno a los contenidos que han generado polémica.

"Si hay divergencia en un uno por ciento, un tres por ciento, un cinco por ciento, habrá que buscar los elementos de divergencia y decirles otra cosa. Los libros de texto son solo una herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje, la más importante en este tema es el criterio del maestro y yo debo decir que los maestros de Durango son de los mejores que hay", estableció.

Por lo que es un asunto que no debe politizarse. "Yo no me preocuparía tanto y buscaría decir: no hagamos de esto un tema político, es un tema educativo y educativamente hay que resolver", manifestó.

En otro tema, sobre la polémica que se generó por la intervención en la Catedral, estableció que hay temas que son de mayor prioridad en la entidad.

"Hay problemas más importantes en Durango, era necesario limpiar eso. Uno de los monumentos históricos más importantes de Durango, era necesario que se rehabilitara", estableció.

Dijo desconocer el proceso, pero consideró ocioso ese tipo de denuncias, "se veía pésimamente el atrio de uno de los monumentos históricos más importantes de Durango", agregó. Y es que, el INAH presentó una denuncia por la limpieza que hizo Servicios Públicos Municipales del grafiti que había.