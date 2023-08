Los estrenos cinematográficos imperdibles de los meses restantes del 2023

La primera mitad del año 2023 dejó varios estrenos cinematográficos de gran éxito taquillero; películas como Barbie, Spider-Man: Across the Spider-Verse, La Sirenita y Oppenheimer, por mencionar algunas, tuvieron un gran desempeño comercial, además de lograr también un buen recibimiento de parte de la crítica.

Ya quedan muy pocos meses para que el año llegue a su final, pero los estrenos por venir en la gran pantalla son bastantes.

La gran mayoría de los estrenos más esperados son secuelas, precuelas y nuevas versiones de algunas franquicias, tal es el caso de la precuela de Los Juegos del Hambre (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) o la secuela de Captain Marvel (The Marvels).

A continuación el listado de los estrenos imperdibles en lo que queda del 2023.

Blue Beetle (Warner Bros. Pictures)- 17 de agosto

La película se centra en Jaime Reyes, quien se encuentra en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena llamada Escarabajo. Luego de que el Escarabajo elige a Jaime como huésped simbiótico, este le otorga una armadura con poderes extraordinarios.

La Monja II (Warner Bros. Pictures)- 8 de septiembre

En 1956, un sacerdote es asesinado en Francia. Un mal se extiende. Esta es la secuela del éxito mundial, en donde sigue la historia de la hermana Irene y su enfrentamiento con Valak, la monja demoniaca.

Expend4bles (Lionsgate)- 21 de septiembre

En esta nueva entrega, el mercenario Barney Ross y su equipo se enfrentan a un nuevo desafío lleno de acción.

The Exorcist: Believer (Universal Pictures)- 13 de octubre

El regreso del clásico de terror sobrenatural, es una nueva historia que formará parte de la franquicia basada en la novela del mismo nombre. Sirve de secuela de a la adaptación cinematográfica de 1973. Se pretende dar comienzo a una nueva trilogía.

Dune: Parte Dos (Warner Bros. Pictures)- 3 de noviembre

Es una película épica de ciencia ficción estadounidense de 2023, dirigida por Denis Villeneuve, es la secuela directa de la película lanzada en 2021 protagonizada por Zendaya y Timothée Chalamet. Esta película cubrirá la segunda mitad del libro del mismo nombre de Frank Herbert.

The Marvels (Marvel Studios)- 9 de noviembre

Es la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel protagonizado por las superheroínas Capitana Marvel, Monica Rambeau y Kamala Khan.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (Lionsgate)- 17 de noviembre

El regreso de la franquicia de Los Juegos del Hambre será con la precuela The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, basada en la novela del mismo nombre de Suzanne Collins.

La película está protagonizada por Tom Blyth y Rachel Zegler.

Wonka (Warner Bros. Pictures)- 15 de diciembre

Es una nueva película sobre Willy Wonka, la cual sirve como precuela de la cinta de 1971, Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate.

Aquaman and the Lost Kingdom (Warner Bros. Pictures)- 20 de diciembre

Es una película de superhéroes de DC Comics, es la secuela de Aquaman del 2018, protagonizada por Jason Momoa.