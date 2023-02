Los Campeones del Mundo aterrizan en México

Durante los últimos 10 años, muchos futbolistas argentinos han decidido emigrar hacia otros países para desarrollar su carrera y uno de los principales destinos es la Liga MX. Una de las razones principales por lo que esto sucede es que Argentina hace tiempo que no tiene una estabilidad económica que garantice el bienestar de muchas personas, por lo que, en este caso, los jugadores profesionales de fútbol priorizan otros destinos en los cuales puedan encontrar una mayor comodidad. Además, el fútbol mexicano, al igual que la MLS, se encuentra en pleno auge y hay una inyección de dinero muy importante que potencia a los clubes, y por ende a la liga, lo cual la hace más competitiva.

Tal es así que apenas 2 clubes de los 18 que participan en la Liga MX no cuentan en sus planteles con futbolistas de origen argentino. Uno de los casos es el Chivas de Guadalajara, que solo permite jugadores que hayan nacido en tierras mexicanas, situación similar a la que aplica el Athletic Bilbao en España con los jugadores vascos. El otro equipo que no tiene presencia de ningún argentino es el Toluca, pero no hay ninguna razón por la que no pueda llegar a tener, de hecho, si pasaron jugadores argentinos en sus filas como Enrique Triverio, Pablo Barrientos, Miguel Barbieri, Gabriel Hauche, Jonathan Maidana, Federico Mancuello o Emmanuel Gigliotti, por citar algunos de los más recientes.

En el ámbito de las apuestas, La Liga MX no ha dejado de crecer en las principales casas de apuestas, como por ejemplo BetOBet, cuya oferta de cuotas abarca diferentes mercados, y que cuenta con un código promocional BetOBet, recopilado en SportyTrader, para atraer a nuevos usuarios.

En total, son más de 40 los futbolistas argentinos que hoy en día desarrollan sus actividades profesionales en el fútbol mexicano. De hecho, en el último mercado de pases hubo 9 incorporaciones de jugadores albicelestes que desembarcaron en México. Ellos son Adonis Frías y Manuel Duarte (provenientes de Defensa y Justicia), Ramiro Carrera y Augusto Lotti (ambos de Atlético Tucumán), Jhonatan Torres (desde Sarmiento de Junín), Alejandro Martínez (de Central Córdoba), Fernando Valenzuela (llegó desde Barracas Central) y por último Lucas Romero y Damián Batallini (con su último paso en Independiente). En total, los clubes mexicanos desembolsaron 10.5 millones de dólares para adquirir a estos jugadores argentinos.

Si hablamos de un argentino en particular que hace tiempo viene teniendo un gran rendimiento en el fútbol de México es el de Nicolás Ibáñez. El ex jugador de Comunicaciones lleva 170 partidos disputados entre la Liga Expansión MX, en donde tuvo participación con el Atlético San Luis y en la máxima categoría, donde brilló con el Pachuca. En total, convirtió 92 goles en su paso por las tierras aztecas. Sus buenos rendimientos hicieron que uno de los equipos más grandes del país y con buen presente, como es el caso de Tigres de UANL, hiciera su contratación en el último mercado de fichajes.

En definitiva, hoy en día el fútbol de México está teniendo un gran peso en la contratación de futbolistas argentinos, los cuales muchas veces pueden hacer su primera incursión deportiva en otro país y gracias al crecimiento constante de la Liga MX, es cada vez más frecuente ver a los argentinos jugando allí.