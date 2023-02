Lorenzo Córdova pide apostar por consenso político en elección de consejeros

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que debe haber un consenso entre las distintas fuerzas políticas para la elección de consejeros y lamentó que haya quienes quieren renunciar a hacer política para llegar a la vía de la insaculación.

En entrevista con medios de comunicación, confió en que la Cámara de Diputados realice el proceso en el que prevalezca la política.

"Recuerden que los últimos colegas que se incorporaron en el año 2020 lo hicieron ya con una fuerza política mayoritaria que sigue siéndolo y que apostó por un proceso donde el consenso estuvo presente desde el momento de la emisión de la convocatoria hasta el nombramiento de los consejeros", expuso.

Puntualizó que la Cámara de Diputados tiene que hacer todos los esfuerzos para que se haga la designación de las y los consejeros de las quintetas seleccionadas por el Comité Técnico de Evaluación, según establece la Constitución.

"Y si esto no es posible, no lo digo yo, lo dice la Constitución, entonces como último recurso está la realización de un sorteo, una insaculación, entre los integrantes de cada una de las quintetas; y si la Cámara no hace la insaculación, lo va a hacer la Suprema Corte de Justicia", expuso.

"Lamento mucho que haya quien quiera renunciar a la política y sean tiempos en los que se olvide que tanto la definición de las reglas como la definición de los árbitros es y debe ser el resultado de un arreglo político, de un consenso político, de hacer política en el mejor de los sentidos", subrayó el consejero presidente.

Respecto al Plan B de la Reforma Electoral, afirmó que volverán a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte cuando se apruebe.

"El trabajo legislativo prácticamente ya se acabó, salvo un artículo todo lo demás está votado por las dos Cámaras. Ojalá dejen de estar jugando con los tiempos, se presente el asunto en el pleno, se dirima el único artículo sujeto a revisión y se publique", manifestó.