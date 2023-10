López Obrador revela que se jubilará con hasta 35 mil pesos mensuales

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló con cuánto dinero se jubilará una vez que termine su mandato y explicó que la jubilación máxima que alcanza un empleado del sector público es de 62 mil pesos al mes.

En su conferencia mañanera de este lunes 23 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que él no podría recibir esta cantidad porque no cumple con las aportaciones necesarias.

"Yo ya me voy a retirar, ni siquiera voy a llegar a eso, aunque tengo mi derecho de pensión, pero no completo, porque tengo como 20 o 22 años de servicio, he estado aportando y pues me voy a ir con 30, 32 mil, 35 mil, no he hecho la cuenta", detalló.

Así, de acuerdo con el propio presidente, su jubilación rondará entre los 30 y 35 mil pesos mensuales.

A lo largo de su vida pública, López Obrador ha sido delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista, dirigente nacional del PRD, jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, presidente nacional de Morena y su cargo actual como Presidente de la República.