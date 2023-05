López Obrador responde a polémica con Loret de Mola sobre su sueldo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "aceptar sin conceder" que gane 400 mil pesos mensuales, como reveló el periodista Carlos Loret de Mola, es cinco veces menos a lo que gana el columnista de EL UNIVERSAL.

"Loret de Mola dice que yo no gano 130 mil pesos, sino 450, porque me saca la cuenta de cuánto pago aquí o cuánto debería yo de pagar por vivir en un departamento que era un departamento de descanso de los expresidentes, de Calderón y de Peña Nieto. Pero dice: ‘No gana 135, gana 450’.

"Vamos a, como dicen los abogados, a aceptar sin conceder de que gano 450, que ahí me carga todo: la luz de aquí de Palacio, los teléfonos, todo, todo. Bueno, si fuese así, como cinco veces menos que él. ¿Cuánto gana él?

"Ya me sacó la cuenta, ¿no? de que en realidad gano 450 mil, que no es cierto. ¿Por qué no nos dice hoy cuánto gana él? Yo ya he dicho que gana dos millones de pesos mensuales", expresó López Obrador al acusar otra vez supuestas propiedades del periodista.

En su columna de EL UNIVERSAL, el periodista publicó que el presidente López Obrador debe ganar 405 mil 156 pesos, esto sumando el sueldo del Presidente "a todas las otras cosas que le pagamos los mexicanos: renta, comida, luz, teléfono, agua, ropa, chofer, servicio doméstico, gasolina".

"Todo eso lo recibe gratis el Presidente. Se paga con dinero del pueblo", escribió Loret en su columna de El Gran Diario de México.

El presidente López Obrador recordó que le ha planteado a Loret de Mola hacer un cambalache de todos sus bienes por bienes del titular del Ejecutivo.

"Me voy a rayar, por eso está callado, la finca que tiene en Valle de Bravo son tres hectáreas y media, con residencia y la quinta de Palenque son 13 mil metros cuadrados; claro tiene un valor de otro tipo es una herencia familiar y no tiene los árboles los cedros, las caobas, el flamboyán, ni llegan las guacamayas", dijo López Obrador.

El Mandatario dijo que seguirán resistiendo las campañas en contra de su gobierno y de su familia porque tiene autoridad moral.

"Ayer veía que hasta Ricardo Rocha refriteando la nota de Loret, en una de esas hasta Aristegui, porque es un coro y como no hay nada de fondo, son las nadadoras, el departamento del General, los recomendados de mi hijo Andrés que no recomienda a nadie, pero no es cierto", acusó.